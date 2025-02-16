Министр иностранных дел Цахкна в Мюнхене: Европа должна обеспечить Украине возможность самостоятельно принять решение о мире

„Европа должна обеспечить Украине возможность самостоятельно решать, на каких условиях наступит мир, и продолжать оказывать Украине большую поддержку“. „У Европы достаточно ресурсов, а Россия заморозила активы на сумму более 200 миллиардов евро, которые необходимо задействовать“, — сказал Цахкна.

Он добавил, что Европа разрабатывает новые инициативы по поддержке Украины, и они также обсуждались сегодня в Мюнхене на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая была созвана по приглашению Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

„По нашему мнению, прочный мир в Украине и Европе может наступить только тогда, когда Россия откажется от своих целей“. Пока этого не произойдет, возможный мир даст России возможность собраться с силами и продолжить преследовать свои цели спустя некоторое время“, — заявил Цахкна. „Если Украина решит, что она не хочет заключать мир, который ей могут навязать, Европа должна быть готова продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира“.

По словам Цахкна, Эстония останется при своем нынешнем курсе, и мы по-прежнему считаем, что основой победной стратегии является военная поддержка Украины и давление на Россию с целью изменения курса. „Это критический момент, когда Европа должна проявить решимость и смелость“, — заявил министр иностранных дел. „Никто другой не будет отстаивать наши интересы безопасности, мы должны сделать это сами“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить