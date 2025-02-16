Эстонская сборная — в топ-5 медального зачёта на Европейском юношеском олимпийском фестивале

На зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани (Грузия), предназначенном для спортсменов в возрасте 14–18 лет, сборная Эстонии добилась значительного успеха, завоевав шесть медалей. По общему количеству наград Эстония уступила только Франции (19 медалей), Италии (16), Швейцарии (11) и Чехии (7). Из ближайших соседей Финляндия завоевала четыре медали, а Латвия и Литва остались без наград. Также Эстония опередила страны с традиционно сильными позициями в зимних видах спорта, такие как Швеция, Норвегия и Австрия.

17-летняя Симона Ревягин завоевала золото в слоупстайле и серебро в Big Air. 14-летняя фигуристка Элина Гойдина и 15-летний фигурист Владислав Чураков выиграли серебро в одиночных соревнованиях. 15-летняя сноубордистка Лаура Анга стала серебряным призёром в слоупстайле. Лыжница Герда Кивил завершила 30-летнюю медальную засуху эстонских лыжников на олимпийских фестивалях, завоевав бронзу в спринте свободным стилем.

Мерл Кальюранд, руководитель проектов юношеского спорта Эстонского олимпийского комитета, назвала этот фестиваль самым успешным для Эстонии. „Мы получили много поздравлений от других стран. Президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос отметил наш успех. Это свидетельство того, что у нас растёт отличное новое поколение спортсменов“, — подчеркнула Кальюранд. Она также отметила, что некоторые из этих спортсменов могут принять участие в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо уже в следующем году.

В последний день соревнований команда лыжников (Герда Кивил, Игорь Сницаренко, Херта Раяс и Оскар Лехто) заняла девятое место в эстафете 4х5 км, а команда биатлонистов (Кристан Райан Бауманн, Доминик Лопухин, Миртель Кальюмяэ и Росибел Мари Калдвеэ) — седьмое место в эстафете 4х6 км.

Эстонская юношеская сборная вернётся в Таллинн в понедельник вечером рейсом из Риги. Среди медалистов в аэропорту будут Симона Ревягин и Герда Кивил. Лаура Анга уже отправляется в Канаду для участия в этапе Кубка мира, Элина Гойдина готовится к юниорскому чемпионату мира в Венгрии, а Владислав Чураков прибыл в Таллинн накануне.

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