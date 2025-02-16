16.02.2025, 16:39
ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: Вместо того чтобы ахать и охать, нужно действовать. Риторика США имеет благотворный эффект
ФОТО: | Delfi Meedia
Экс-президент Эстонии и член консультативного совета Мюнхенской конференции по безопасности Керсти Кальюлайд заявила, что европейцам нет смысла рассуждать о событиях в США, а вместо этого им следует заняться заполнением собственных пробелов. Пока неясно, будут ли сделаны из этого какие-либо выводы в Западной Европе.
Мюнхенская конференция по безопасности завершилась не просто разногласиями между США и Европой, а прямой конфронтацией. В западных СМИ уже можно увидеть заголовки о том, что нынешний альянс закончился. Каково состояние отношений между США и Европой?
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