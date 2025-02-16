ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: Вместо того чтобы ахать и охать, нужно действовать. Риторика США имеет благотворный эффект

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась не просто разногласиями между США и Европой, а прямой конфронтацией. В западных СМИ уже можно увидеть заголовки о том, что нынешний альянс закончился. Каково состояние отношений между США и Европой?

Без сомнения, в чувствительном состоянии. У американцев есть свои собственные пожелания относительно того, как европейцы должны с ними общаться и что им следует делать, и они заявили, что если это невозможно сделать по их правилам, то будет снепросто.. Это недипломатически сложная ситуация.

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