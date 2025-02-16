„Каждые свободные выходные я летаю в Европу“. Российская пропагандистка наслаждается роскошной жизнью на Западе

Помимо самого Соловьева, зарплату от M-production в последние годы, по данным The Insider, получали такие завсегдатаи политических ток-шоу, как „американский“ политолог Николай Злобин, „доктор“ Александр Мясников, политолог-пропагандист Сергей Михеев.

Медиаимперия Житницкой управляется через три юрлица: ООО „М-продакшн“, ООО „М-Продакшн Медиа“ и „М-Продакшн Групп“. Ими она владеет на 100%. Совокупная выручка этих фирм в 2023 году превысила 4,5 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с 2021-м, предшествующим вторжению России в Украину. Деньги продюсер получает преимущественно от телеканала „Россия“, в том числе в качестве платы за производство передачи „Вечер с Владимиром Соловьевым“.

В юности Житницкая была фигуристкой, занималась танцами на льду и даже окончила физкультурный институт. Телевизионную карьеру начинала в качестве продюсера в проекте Владислава Листьева. В 1992 году основала собственную продакшн-компанию „МБ групп“, которая производила развлекательные передачи для главных российских телеканалов. Кроме того, как рассказывала продюсер в одном из немногочисленных публичных выступлений, делала „кино для олигархов“, которые заказывали фильмы на свои дни рождения и юбилеи компаний.

Житницкая стоит за производством таких передач, как „Вечер с Владимиром Соловьевым“, „Право знать!“, „Москва. Кремль. Путин“, „Соловьев Live“, „Полный контакт“, „Наши с Борисом Якеменко“, „Вечер Z“ и даже одиозным белорусским политическим шоу ненависти „Азаренок. Напрямую“. Доверяют M-production организовывать и предвыборные дебаты, как на последних выборах в России в 2024 году. Информация, которая подавалась под видом правдивой в передачах, выпускаемых Житницкой, не раз разоблачалась в публикациях рубрики „Антифейк “ The Insider.

Маргарита Житницкая (псевдоним — Марго Кржижевская) почти не дает интервью и сама не появляется на экранах, но ее по праву можно назвать одной из главных фигур российской пропаганды. Многие политические передачи, выходящие на российских государственных каналах, производятся не ими самими, а сторонними компаниями. Этим как раз успешно занимается M-production Житницкой.

На компании ООО „М-продакшн“ и ООО „М-Продакшн Медиа“ оформлены два автомобиля Porsche, которыми пользуется сама продюсер. Лично на нее записаны Mercedes-Benz GLS, BMW 420D, Porsche Cayenne и Land Rover Discovery Sport.

Помимо внушительного автопарка, Житницкая владеет несколькими элитными квартирами. По данным The Insider, ей принадлежат три московские квартиры общей площадью 226 кв. м в доме на Рождественском бульваре и две квартиры (195 кв. м) в ЖК „Сердце Столицы“. Причем три из этих пяти квартир были приобретены в 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения.

Стоимость недвижимости Житницкой оценивается примерно в 230 млн рублей. Это меньше, чем она заработала в одном только 2020 году, когда, согласно утечке данных из налоговой, личный доход пропагандистки составил 246 млн рублей. А чистая прибыль ее фирм, которые производят контент для госканалов, в последующие три года (2021–2023) достигла 655 млн рублей.

В одном только 2020 году личный доход пропагандистки составил 246 млн рублей

„Если у меня есть свободные выходные, я всегда улетаю в Европу“, — признавалась Житницкая-Кржижевская в 2011 году во время мастер-класса для студентов Высшей школы телевидения. Это подтверждается данными The Insider о пересечении ею границы. За последние десять лет она более ста раз выезжала за рубеж: чаще всего в Италию, Францию, Болгарию, Великобританию, Турцию, США, ОАЭ, Индию, Израиль, Испанию, на Кипр и на Мальдивы.

Посещать свою любимую Европу продюсер Владимира Соловьева может и сегодня: ЕС не ввел в отношении нее санкции. Как и США, хотя она (по крайней мере, до 2022 года) регулярно летала в Нью-Йорк. Пока Житницкая гуляла по американским улицам, ее компания в России исправно производила антиамериканский контент.

Так, в дни, когда она в сентябре 2021 года была в Нью-Йорке, сотрудник ее компании Владимир Соловьев в очередной раз насмехался над Байденом в эфире „России 1“. Аналогично в феврале того же года: Житницкая отдыхает в Нью-Йорке, а в Москве „эксперты“ производимого ею шоу Соловьева — на острие борьбы с США.

„Мне интересно было озеро Комо. Потому что очень много моих коллег там живут“, — говорила Житницкая на вышеупомянутой встрече со студентами. Но если Владимир Соловьев из-за санкций уже лишился доступа к своей итальянской вилле, то его начальница продолжает наслаждаться гостеприимством Запада, одновременно воюя с ним на российских телеэкранах.

Как обнаружил The Insider, Житницкая также стала владелицей недвижимости в Болгарии, стране Евросоюза и НАТО.

До 2022 года ей принадлежали две болгарские фирмы: „ЛОТОС ДИВЕЛОПМЪНТ“ и „М-ПРОДАКШН“. Затем она переписала этот бизнес на предполагаемого сына — гражданина США Глеба Пирятинского. Американский паспорт он получил по праву рождения в городе Мэдисон штата Висконсин. Выходит, бенефициаром антиамериканских передач на российском ТВ стал гражданин США. Образование при этом он получал в Великобритании, где отучился на режиссера. Планирует ли Житницкая использовать навыки сына в своих пропагандистских проектах, пока неизвестно.

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