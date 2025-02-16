Эстонскую компанию, работающую в Украине, подозревают в неуплате налогов. Примерная сумма — 2,5 миллиона евро
Эстонская RIA.com Marketplaces OÜ, которая через ООО Интернет-реклама РИА владеет популярными в Украине платформами AUTO.RIA.com, DIM.RIA.com, RIA.com, обратилась к руководству Украины. А именно — к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а также к бизнес-омбудсмену, ГБР, Генпрокуратуре и тому подобное, пишет пишет медиахолдинг NV.
РИА считает, что аналитический отдел БЭБ безосновательно подозревает компанию в неуплате налогов. И апеллируют к тому, что расчеты базируются на основе отчета, ознакомиться с которым невозможно из-за тайны следствия.
Против руководства ООО Интернет-реклама РИА возбуждено уголовное дело из-за неуплаты НДС и налога на прибыль в 2021—2024-х годах почти на 107 миллионов гривен (2,5 миллиона евро).
На сайте компании указано, что RIA.com Marketplaces – международная технологическая компания из Эстонии. Группа Компаний управляет крупнейшими украинскими онлайн маркетплейсами в сфере авто (AUTO.RIA.com) и недвижимости (DOM.RIA.com), горизонтальным классифайдом (платформа с объявлениями) RIA.com в Украине, платформой DomRIA.eu в странах Балтии.