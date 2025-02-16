Эстонскую компанию, работающую в Украине, подозревают в неуплате налогов. Примерная сумма — 2,5 миллиона евро

Эстонская RIA.com Marketplaces OÜ, которая через ООО Интернет-реклама РИА владеет популярными в Украине платформами AUTO.RIA.com, DIM.RIA.com, RIA.com, обратилась к руководству Украины. А именно — к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а также к бизнес-омбудсмену, ГБР, Генпрокуратуре и тому подобное, пишет пишет медиахолдинг NV.