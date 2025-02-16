Год назад умер Навальный. Вот что с тех пор произошло с его семьей, соратниками и теми, кто его поддерживал. К сожалению, хороших новостей нет

Семья Алексея Навального

Юлия Навальная обещает продолжить дело своего мужа. В день его смерти она со сцены призывает привлечь к ответственности Владимира Путина (который только после гибели Навального впервые назвал его по имени). Ей аплодируют стоя — и так будет еще не раз. Она зовет людей на „Полдень против Путина“ и антивоенный марш. Попадает в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time и встречается с президентом США (а ее дочь Дарья работает в штабе вице-президента на выборах). Вместе с соратниками Навального выпускает его мемуары. В них есть такая строчка: „Надо представить худшее и принять это. Я проведу остаток жизни в тюрьме и здесь же умру“.

Соратники Алексея Навального

В Литве избивают Леонида Волкова. ФБК обвиняет в этом оппозиционера Леонида Невзлина. А оппозиционер Максим Кац обвиняет ФБК в „крышевании“ банкиров, якобы укравших деньги вкладчиков. ФБК отвечает, что „крышевания“ точно не было, а кража не доказана (этот ответ убеждает немногих) — и обвиняет жену Максима Каца в работе с „ВКонтакте“ и медиахолдингом Алины Кабаевой. На этом фоне забываются споры вокруг сериала ФБК „Предатели“. После его выхода бизнесмен Борис Зимин, который был одним из главных спонсоров фонда, назвал ФБК без Навального „карго-культом“. Юлия Навальная признает, что у фонда сложные времена. „Сейчас у всех очень, очень сложные времена“, — добавляет она.

Люди, которые поддерживали Алексея Навального

Власти России отказываются исключить Навального из перечня „экстремистов“ даже после смерти. Суд официально запрещает его имя. Троих адвокатов политика приговаривают к реальным срокам за передачу его писем из колонии; еще двоих вынуждают уехать из России. Задержана автор последнего видео с Навальным и еще трое журналистов, их обвиняют в сотрудничестве с ФБК. Друга и соратника Навального Илью Яшина освобождают из заключения и высылают на Запад — как и троих бывших руководителей региональных штабов Навального. Вместе с ними в самолете „должен был быть и мой муж“, говорит Юлия Навальная. Российские силовики возбуждают новые дела из-за донатов ФБК. Этих дел может быть еще больше.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить