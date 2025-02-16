Энели Ефимова уверенно начала год, побив мировой рекорд сезона

В первый день соревнований Zirk Swim Cup в Тарту, в бассейне Aura, 18-летняя Энели Ефимова, совершившая свой первый старт в этом году, показала лучший результат сезона в мире на дистанции 50 метров брассом. Она преодолела дистанцию за 30,54 секунды в предварительных заплывах и улучшила свой результат в финале до 30,23 секунды, что всего на 15 сотых секунды меньше её рекорда Эстонии. Этот результат стал лучшим в мире на данный момент, опередив время Кары Хэнлон (30,90 секунды). Это был восьмой по значимости результат в карьере Ефимовой.

В интервью после заплыва Энели похвалила атмосферу соревнований и отметила, что недавняя болезнь не оказала на неё влияния. „Время показывает, что я восстановилась после болезни“, — сказала она. Молодым поклонникам плавания она посоветовала быть настойчивыми, посещать тренировки и слушать тренера.

Пловцы из Словакии, Рихард Надь и Тамара Потоцкая, также отметили высокий уровень соревнований. „Я много путешествовал по миру и участвовал в соревнованиях, и могу с уверенностью сказать, что соревнования Крегора — на мировом уровне“, — отметил Рихард Надь, который победил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. „Крегор организовал потрясающее соревнование, и ему большая благодарность за это“, — добавила Тамара Потоцкая, установившая новый рекорд на 200 метров вольным стилем.

Впервые в Эстонии прошли соревнования по 50 метрам вольным стилем в формате SKINS, где пловцы соревновались по системе плей-офф. В финал вышли четыре человека, и после четырёхминутного перерыва они снова вышли на старт, чтобы определить двух лучших, которые боролись за победу в суперфинале. Маари Рандвял победила на всех этапах и в суперфинале встретилась с Инессой Сорокиной, предложив зрителям настоящее зрелище. „Это было круто“, — сказала Маари.

Финалы второго дня Zirk Swim Cup начнутся в воскресенье в 17:00, вход в бассейн свободный.

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