„Разногласия не должны отвлекать нас от внешних врагов“. Лидеры стран Европы собираются на экстренный саммит

Встреча может состояться уже в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на четыре европейских дипломатических источника.

О том, что такой саммит готовится, стало известно вечером в субботу со слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон „уже зовет лидеров Европы в Париж“.

„У президента Трампа есть метод работы, который русские называют разведкой боем: вы начинаете действовать и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. … И мы [в Европе] должны ответить“, — сказал польский министр, имея в виду продолжительный телефонный разговор президента США и президента России Владимира Путина, который состоялся в среду, 12 февраля.

Официальных анонсов саммита Елисейский дворец пока не делал, однако отдельные европейские лидеры уже дали понять, что, возможно, примут участие в неформальной встрече.

Один из них — британский премьер Кир Стармер. Поздно вечером в субботу, 15 февраля, он заявил, что сейчас наступает такой „момент для нашей национальной безопасности, который бывает раз в поколение“ и что Европа должна играть более активную роль в НАТО.

„Мы имеем дело с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, исходящей от России. Ясно, что Европа должна взять на себя более значимую роль в НАТО, пока мы работаем с США, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе для нас со стороны России“, — говорится в заявлении британского премьера.

„Великобритания будет работать над тем, чтобы США и Европа остались вместе“, — добавил Стармер. По его словам, Европа не может позволить, чтобы „разногласия в альянсе отвлекли нас от внешних врагов“.

После европейского саммита Стармер планирует обсудить его итоги с Трампом, их встреча, как ожидается, состоится в Вашингтоне конце февраля. После возвращения из Вашингтона ожидается еще один саммит с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского.