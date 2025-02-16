Учитель о реформе образования: „В школах сейчас педагоги не просто предметники, но и лингвисты“
Сейчас перед учителями стоит непростая задача — не только донести свой предмет до учеников, но и обучать их эстонскому языку. Об этом говорит Ангелика Соометс, учитель с многолетним стажем работы в сфере образования. Ангелика занимается обучением учителей с 2004 года, особенно активно – последние три года, в том числе в рамках программ Департамента образования и молодежи, Института эстонского языка (Keelesamm) и Института открытого мышления.
„Начнем с того, что у ребенка с родным эстонским языком стартовая позиция в плане эстонского языка изначально совершенно другая, чем у иноязычного ребенка. Потому что эстоноязычный ребенок с рождения слышит эту речь, он полностью в этой среде. К иноязычным детям учителю нужно применять другие подходы, например, четко обдумывать, планировать язык. То есть каждый учитель, который преподает какой-то один предмет, тут же является также и учителем эстонского. Хотя упор специально на язык в плане грамматики, синтаксиса, морфологии не делает, — говорит Ангелика Соометс. – Важно, чтобы ребенок использовал язык, и в то же время происходит естественное освоение языка. Конечно, для этого нужно время и терпение“.
Для ребенка, чтобы он как можно лучше овладел языком, помимо современных методов, которые учитель использует на занятиях или в детском саду, крайне важна безопасная и дружелюбная образовательная среда, подчеркивает Ангелика. „Именно такая среда создает прочный фундамент для дальнейшего успеха и прогресса“.
Часто от родителей можно слышать, что детей в школах учат только эстонскому языку. Но благодаря освоению LAK-методики педагог может качественно донести суть своего предмета. „Именно предметный язык должен быть очень хорошо продуман, дозирован, — говорит Ангелика и добавляет, что на помощь учителю в таком случае приходят различные вспомогательные средства — графики, диаграммы, сам текст, но при условии, чтобы он был не слишком объемным. — Ведь знание эстонского языка даже в рамках одного класса разное. И поэтому каждый день учитель должен искать золотую середину в преподавании“.
Только одних курсов для учителей недостаточно, считает Ангелика. „Очень важна учителям и поддержка. Поддержка как на рабочем месте, так и понимание родителей, что на все нужно время. Через неделю, через месяц ребенок не сможет моментально воспроизводить язык. И не будет говорить бегло, нет. Для того, чтобы освоить язык, нужно время. Потому важно именно родителям не паниковать. Довериться, прислушиваться, если что-то непонятно, задавать вопросы. Сегодня на обучении учитель сказала нам: „Я понимаю, что никому не легко“. И ей от этого понимания стало спокойнее — она не одна в такой ситуации. Но вместе обучаясь и обмениваясь опытом, мы можем стремиться к лучшему. На все нужно время, и бежать впереди этого поезда смысла нет. Поддержка необходима всем – детям, родителям и учителям, так как переход на обучение на эстонском языке – это общий процесс“.
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