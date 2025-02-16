ФОТО | „За успех нашего безнадежного дела, но спасибо, что дал надежду!“. В Таллинне прошел митинг памяти Алексея Навального

„Сегодня годовщина убийства Навального. Да, именно убийства. Никакие версии про тромб, сердечную недостаточность не выдерживают никакой критики. Особенно это стало ясно после обнародования условий сделки по обмену, — сказала на митинге политический активист, организатор мероприятия памяти Навального Сана Безменова. — Путин до ужаса не хотел, что Навальный оказался на свободе и смог объединить людей вокруг себя, как он это делал в России. Поэтому он даже рискнул своим киллером, ведь была вероятность, что власти Германии откажутся от каких-либо переговоров по обмену. Для меня это есть и остается политическим убийством. И для нас показалось важным еще раз оглянуться и понять, почему это произошло. Уже ни для кого не секрет, что в России все больше и больше людей становятся политзаключенными. Счет идет уже на десятки тысяч. Кто-то скажет, что это мало на такую огромную страну. Но давайте мы перестанем считать людей цифрами и процентами. За каждым политзеком стоит сломанная судьба, пытки и потеря здоровья, а у кого-то и жизни. Я спрашиваю себя, готова ли я сесть в путинскую тюрьму? Нет, не готова. И у меня язык не повернется упрекнуть моих друзей в России, что они молчат. Что они боятся даже лайк поставить под моими видео про политзаключенных. Но я знаю, что таких людей, которые не поддерживают войну и не поддерживают Путина много, но их голоса не слышны. Но все-таки есть люди, которые нашли в себе силы выразить свой протест. И мы, те кому повезло больше, можем им помочь“.