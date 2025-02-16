ФОТО | „За успех нашего безнадежного дела, но спасибо, что дал надежду!“. В Таллинне прошел митинг памяти Алексея Навального
16 февраля 2024 года в тюрьме за Полярным кругом был убит Алексей Навальный, один из самых известных российских оппозиционеров, главный оппонент Путина. Год спустя политические активисты вышли на улицы различных городов и стран, чтобы вспомнить Навального. Мероприятие в память об этой дате прошло и в Эстонии.
Главная площадка - в парке Таммсааре. Здесь организаторы показывали фильм, в который вошли отрывки с канала Навальный Live, его выступления в суде во время содержания под стражей, высказывания против коррупции и против войны. На митинге выступили те, кто знал Навального лично, поддерживал его на митингах в России и кому небезразлична смерть политика, а также судьбы других политзаключенных в России.
После митинга все желающие прошли к российскому посольству, к мемориалу памяти Навального, чтобы положить цветы, поставить свечи, помолчать, встретить единомышленников.
Организаторы мероприятия: Проект „Европейская Россия“, Проект „Помогаем политзекам“, Алексей Павлов, Сана Безменова, Ната Любавская.
„Сегодня годовщина убийства Навального. Да, именно убийства. Никакие версии про тромб, сердечную недостаточность не выдерживают никакой критики. Особенно это стало ясно после обнародования условий сделки по обмену, — сказала на митинге политический активист, организатор мероприятия памяти Навального Сана Безменова. — Путин до ужаса не хотел, что Навальный оказался на свободе и смог объединить людей вокруг себя, как он это делал в России. Поэтому он даже рискнул своим киллером, ведь была вероятность, что власти Германии откажутся от каких-либо переговоров по обмену. Для меня это есть и остается политическим убийством. И для нас показалось важным еще раз оглянуться и понять, почему это произошло. Уже ни для кого не секрет, что в России все больше и больше людей становятся политзаключенными. Счет идет уже на десятки тысяч. Кто-то скажет, что это мало на такую огромную страну. Но давайте мы перестанем считать людей цифрами и процентами. За каждым политзеком стоит сломанная судьба, пытки и потеря здоровья, а у кого-то и жизни. Я спрашиваю себя, готова ли я сесть в путинскую тюрьму? Нет, не готова. И у меня язык не повернется упрекнуть моих друзей в России, что они молчат. Что они боятся даже лайк поставить под моими видео про политзаключенных. Но я знаю, что таких людей, которые не поддерживают войну и не поддерживают Путина много, но их голоса не слышны. Но все-таки есть люди, которые нашли в себе силы выразить свой протест. И мы, те кому повезло больше, можем им помочь“.
В заключение Сана произнесла: „Когда-то советские диссиденты, чокаясь, говорили тост „За успех нашего безнадежного дела!“ Я хочу немного перефразировать: „Алексей, за успех нашего безнадежного дела, но спасибо, что дал нам надежду!“
В этот же день Reforum Space Tallinn проводит вечер памяти Алексея Навального, где будут вспоминать политика, смотреть его видео, делиться историями о нем. Также в течение вечера у всех пришедших будет возможность написать письма и подписать открытки для политзаключенных, которые все еще продолжают находиться в российских тюрьмах.