„Согласно решению Мосгорсуда Навальный А.О. запрещен на территории РФ“. Как в России судят за память о главном оппозиционном политике
16 февраля 2025 года — первая годовщина со дня гибели главного российского оппозиционера Алексея Навального. Вспоминать о нем в России публично может быть опасно — из-за того, что еще летом 2021 года Верховный суд признал созданные Навальным Фонд борьбы с коррупцией и штабы политика в регионах „экстремистской организацией“ и запретил ее деятельность в России. Это привело к десяткам решений судов, по которым само слово „Навальный“ или просто портрет политика в руках — повод для штрафа или административного ареста, а иногда и для реального срока. Такие дела вовсю рассматривались и после смерти Навального, и по сути это преследование за саму память о нем, пишет BBC News Русская служба.
„Атрибутика и символика“
В августе 2021 года Верховный суд окончательно признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), „Фонд защиты прав граждан“ и сеть штабов Навального в регионах „экстремистскими организациями“. Все они были ликвидированы самими основателями, но попали в федеральный перечень экстремистов, остаются там до сих пор, и это является причиной для преследования.
Сначала силовики преследовали тех, кто непосредственно работал с Навальным или координировал работу его штабов. Но когда осенью 2022 года соратники заключенного политика, находясь в эмиграции, объявили о возобновлении деятельности штабов и стали в соцсетях призывать волонтеров в России распространять листовки и оставлять антипутинские и антивоенные надписи на улицах, риски, связанные с публичным упоминанием имени Навального, резко повысились.
В „экстремисты“ теперь можно попасть за репосты, граффити и даже надписи на снегу. Силовики считают это доказательством „выполнения задания“. И такие приговоры уже есть.
За три с половиной года силовики в России возбудили более полусотни уголовных дел об участии в экстремистском сообществе или экстремистской организации (наказание — до шести лет колонии). Из них более пяти — по делам о „подпольных штабах“, следует из прошлогодних подсчетов „Холода“ и „Медиазоны“ (оба издания — в реестре „иноагентов“) и появившихся с тех пор новых дел.
Рискуют и те россияне, кто напоминает о Навальном по личной инициативе. Им вменяют административные правонарушения по статье о „публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистских организаций“ (ч.1. ст. 20.3 КоАП РФ) — за это можно получить штраф до двух тысяч рублей или провести под арестом в спецприемнике до 15 суток.
Официального описания атрибутики и символики ФБК и штабов Навального нет ни в решениях судов об их признании экстремистскими организациями, ни в реестре запрещенных к распространению экстремистских материалов, который ведет Минюст. Но силовики и суды признают фамилию и портреты Навального именно такой „атрибутикой и символикой“.
Би-би-си нашла десятки таких решений, которые суды выносили по всей России. В целом таких дел может быть больше, поскольку суды при публикации текстов решений часто заменяли имя Навального буквой Н. или аббревиатурой ФИО, а названия его организаций — пометкой „данные изъяты“.
Вот некоторые из дел, которые рассматривались как при жизни Навального (летом 2021-го он уже находился в тюрьме), так и в дни, когда стало известно о его гибели, и уже после его похорон.
Все имена фигурантов изменены. Они известны Би-би-си, но мы не раскрываем их из соображений безопасности.
Репосты и граффити
13 февраля 2025 года суд в Нижнем Новгороде приговорил к 3 годам колонии 40-летнего сварщика Александра. Его признали участником экстремистской организации за пару репостов из телеграм-канала команды Навального. В первом сообщалось о возобновлении работы штабов Навального, во втором — были выложены макеты листовок против избрания Путина президентом.
Процесс шел открыто, хотя большинство таких „экстремистских“ дел суды рассматривают в закрытом режиме. Следствие, по данным СМИ, утверждало, что „по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа“ мужчина „намеревался дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами в России“.
Александр ранее был членом партии „Яблоко“, выдвигался от нее в городскую Думу. Но силовики уже после его задержания якобы обнаружили в его машине значок команды Навального. Александр же утверждал, что значок ему подкинули, а его защита подчеркивала, что осмотр машины проводился без понятых и видеосъемки.
Подсудимый настаивал, что не вступал в экстремистские организации, а репостами лишь информировал своих немногочисленных подписчиков. В СИЗО до приговора он провел ровно год.
22 февраля 2024 года суд в Рыбинске приговорил к 3,5 годам колонии другого российского рабочего — плавильщика Николая. Мужчину отправили в колонию из-за граффити, которые он сделал в день рождения Навального 4 июня 2023 года.
Соратники решили отметить день рождения политика „всемирной акцией“. Тех, кто находился в России, они призывали расклеивать листовки или хотя бы написать где-нибудь в публичном месте фамилию „Навальный“. При этом обещали оплатить возможные штрафы, так что Николай, согласно его показаниям в суде, решил, что ничего, кроме административного дела, за это не грозит.
День рождения был прямо перед началом суда над Навальным — того самого, на котором политика признали „экстремистом“ и приговорили к 19 годам особого режима.
Силовики по-другому отреагировали на призывы соратников Навального поздравить политика. Николаю вменили исполнение задания по мотивам „политической, идеологической ненависти и вражды“ — суд решил, что он „тем самым вступил в экстремистское сообщество“ и уже в его составе „осквернил надписями“ здания и сооружения Рыбинска. Тексты граффити в решении скрыты, на видео ФСБ после задержания мужчина признавался, что написал на зданиях и остановках „Нет войне“ и „Свободу политзаключенным“. Защита настаивала, что что надписи не являлись экстремистскими и не закреплены в Федеральном списке экстремистских материалов, говорится в решении. Суд же решил, что это не свидетельствует о невиновности подсудимого. Сам он объяснял желание поддержать Навального как борца с коррупцией „несправедливостью по работе“
На расследование этого дела у силовиков ушло 9 месяцев. В колонии Николай попытался добиться перевода на облегченные условия содержания, но получил отказ и только тут, согласно его жалобе в суд, узнал, что в СИЗО ему успели объявить 13 выговоров. Оспорить эти взыскания, как и сам приговор, ему не удалось.
Прокуратура в апелляции требовала ужесточить наказание и жаловалась, что суд в приговоре не учел „степень сложноорганизованности“ преступления в целях „дестабилизации обстановки в стране“. Апелляционный суд подтвердил, что экстремистское сообщество, к которому причислили Николая, „отличалось устойчивостью и структурированностью, сплоченностью и организованностью, дисциплинированностью и отлаженностью осуществления действий, конспирацией и материальной обеспеченностью“. Но увеличивать срок за граффити не стал.
Запрещенная фамилия
Впрочем, в тюрьму за поздравление сидевшего в тюрьме Навального с днем рождения в 2023 году сажали не всех.
Житель Челябинска Михаил отделался штрафом на 1 тысячу рублей после того, как мелками написал фамилию Навального на асфальте, сфотографировал это и выложил в телеграм-канал „Челябинск будущего“. Судья решил, что фото является „сходным с пропагандой и публичным демонстрированием символики „Штабы Навального“, которые запрещены на территории РФ…“. Михаил в суде объяснял, что направил это фото в соцсеть, „чтобы больше людей узнали, что у него [Навального] день рожденья и порадовались за него“.
После смерти политика суды в разных регионах России стали массово признавать экстремистскими символами фамилию Навального и его фотографии.
19 февраля 2024 года выяснилось, что фамилию Навального запрещено даже упоминать вслух. Врач-терапевт из Нового Уренгоя на Ямале Сергей получил 1 тыс. руб. штрафа по все той же административной „экстремистской“ статье за попавшую в соцсети запись, где он выкрикивал: „Навальный был борцом за нашу свободу, сегодня его убили, неужели всем наплевать“.
„Согласно решению Московского городского суда от от 09.05.2021 г. № 3а-1573/2021 [о признании ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями — Би-би-си] Навальный А.О. запрещен на территории Российской Федерации“, постановил в деле врача Новоуренгойский суд, перепутав при этом дату суда и инициал отчества Навального.
В конце 2024 года суд в Петербурге трижды оштрафовал преподавательницу вуза Ольгу. Она приносила к Соловецкому камню фотографию Навального с текстами: „Герой нашего времени“, „Не забудем! Не простим!“; „Лёша наш Герой! Простую идею сквозь холод и карцер пронес, вот она в двух словах: не врать! Не бояться!“; „Ты в наших сердцах, ты наш Президент“.
Судили женщину поблизости от трансформаторной будки, на которой в 2021 году после возвращения в Россию и ареста Алексея Навального впервые появилось граффити с его изображением и надписью „Герой нового времени“.
Фотографии, на которых портрет Навального закрашивают люди в униформе, тогда еще выглядели сенсацией и облетели весь мир.
Как минимум в восьми решениях судов — Мурманска, Твери и, наконец, Петербурга (по делу Ольги) — говорится, что „имя и фамилия — „Алексей Навальный“, как и его изображение, имеет устоявшееся в обществе восприятие как атрибут организаций ФБК и Штабов Навального, признанных экстремистскими“. Атрибут, по версии судей, запрещен.
Поэтому Ковдорский суд в Мурманске оштрафовал на 1500 рублей пенсионерку Елену за размещенный на ее странице в соцсети фотоснимок Навального с возложенными цветами и подписью „вечная память“. Женщина рассказала в полиции, что принесла к памятнику (в решении суда название памятника скрыто) цветы, фотографию в самодельной картонной рамке из-под коробки игры „Монополия“ и две лампадки, чтобы проявить сочувствие к замученному в тюрьме человеку.
В экспертизе двух вузовских преподавателей, которую цитировал суд, говорилось, что ФБК и Штабы Навального использовали фотографии и фамилию политика в качестве своих „символов и атрибутики“ и такая атрибутика является „узнаваемой и недвусмысленной“.
Впервые эту формулировку применил в день похорон Навального 1 марта 2024 года Октябрьский суд в Мурманске — в деле активистки Татьяны. После гибели Навального она вывешивала плакаты с упоминанием его имени и его фотографии на дереве во дворе жилого дома.
Экспертиза проводилась и по содержанию плакатов. Первый плакат с надписью „Убит Алексей Навальный его кровь на твоих руках, Вова“ мог обернуться для активистки уголовным делом. Но эксперт МВД пришел к выводу, что он содержит сведения „о причастности к данному убийству лица, названного „Вова“, личность которого не раскрыта“. И активистка получила за плакат семь суток ареста. В те же дни в Петербурге активиста Олега отправили в СИЗО за граффити, в котором активист прямо обвинял Путина в убийстве Навального. Дело против Олега возбудили о хулиганстве по мотивам политической ненависти (чем закончилось расследование, неизвестно).
После этого Татьяна дважды прикрепляла к березе фотографию Навального с надписью „Бессмертен“. Эксперт-лингвист УФСБ по Мурманской области заключил, что „лексема „бессмертен“ имеет значение: сохраняющий свое значение, воздействие, влияние на жизнь следующих поколений; сохраняющий посмертную славу“. И пришел к выводу, что такая надпись выражает „одобрение, возвышение и признание значимости личности“ Навального. Активистку за каждый листок опять арестовывали на семь суток — она провела в спецприемнике 21 день.
14 марта 2024 года формулировка о том, что „изображение Навального А.А имеет устоявшееся в обществе восприятие…“, оказалась уже в суде Твери. Там рассматривалось административное дело Павла, который за три дня до этого вышел к городскому памятнику жертвам репрессий с портретом Навального и текстом на нем: „До и после. Этот режим войдет в историю как один из самых подлых и садистских. Такие режимы не имеют права на существование в XXI веке“.
Формально пикет был одиночным, не требующим согласования. Более того, сам Павел настаивал, что отрицательно относится к политике Навального, а своим пикетом хотел почтить память родственника-однофамильца. Портрет Навального же взял просто как пример человека, осужденного по политическим мотивам. От штрафа по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрирование экстремистской символики гражданина все эти доводы не спасли.
На скамейках и мусорных баках
Еще дальше пошли суды в других регионах, признавая изображение Навального „символикой“ и „логотипом“ созданных им запрещенных организаций. Суд подмосковного Дмитрова и Прикубанский районный суд Краснодара в марте и июне 2024 года пришли к одному и тому же выводу: фотография Алексея Навального, оставленная на уличной скамейке или приклеенная к ней, тоже является пропагандой экстремистской символики. На том основании, что погибший политик создавал организации, деятельность которых прекращена судом.
В Дмитрове фигурант административного дела Константин возвращался с похорон Навального и оставил на скамейке его портрет с положенными рядом цветами. Это обошлось ему в трое суток ареста.
В Краснодаре активист Антон наклеил листовку с портретом Навального на скамейку около жилого дома. И тоже был арестован. Срок его ареста в опубликованном решении не указан.
Ловить россиян, которые после смерти Навального расклеивали его фотографии на электрических столбах, мусорных баках и скамейках, помогали бдительные доносчики. Об этом, например, рассказывают решения суда в Иркутске, который арестовал на семь суток двух местных жительниц — Галину и Ксению — за листовки с фотографией Навального. Свидетель рассказал в суде, что, проходя около электрического щита, увидел плакат с изображением Навального и сорвал его, посчитав, что надпись на нем (из опубликованного текста решения она изъята) „дискредитирует руководство страны, а именно президента“. После этого гражданин обратился в полицию, и женщину, наклеившую листовку, задержали. Аналогичные доносы упоминаются и в других решениях судов.
На футболке и в избирательной урне
Спустя месяц после гибели Навального на проходивших в России выборах президента руководители избиркомов и полицейские тоже обнаруживали пропаганду запрещенной фамилии Навального.
На одном из участков в Москве член комиссии с правом решающего голоса от партии „Яблоко“ Игорь явился в футболке с надписью „Навальный“. Басманный суд Москвы оштрафовал „яблочника“ за то, что он сознательно не скрыл запрещенную „символику“ на своей одежде. А вышестоящий Мосгорсуд подтвердил, что тот „демонстрировал экстремистскую символику в виде изображения на своей верхней одежде надписи „Навальный““,
Избирателя в Ярославской области Леонида суд оштрафовал на тысячу рублей за демонстрирование „атрибутики и символики“ в виде все той же надписи „Навальный“ на избирательном бюллетене. Надпись, как признал суд, была видна через стекло в прозрачной избирательной урне. Избиратель же ссылался на тайну голосования и утверждал, что опасный бюллетень ему не принадлежит. Фигурант в суде выдвинул версию, что его бюллетень, когда он его опускал в урну, мог „воздухом или еще каким-либо образом“ перевернуть другие листки.
На аватарках и шариках
Как убедилась Би-би-си, судьи, соглашаясь с протоколами силовиков, преследовавших россиян за память о Навальном, не слишком углублялись в основания для такого преследования. Суд в Томске в одном из решений назвал Навального „признанным в России „иноагентом““ (хотя он таковым не был), а суд в Краснодаре, арестовавший на 14 суток Вячеслава, который после смерти Навального принес в парк плакат с фамилией политика, написал, что действия краснодарца направлены „на пропаганду нацистской символики экстремистских организаций“.
Досталось и пользователям интернета, которые рискнули повесить в качестве аватарки на своих страницах в соцсетях фотографию Навального. В конце 2024 года судья в Краснодаре оштрафовал за это владельца страницы Виктора, указав, что Навальный внесен в список экстремистов и террористов, а его изображение якобы является „экстремистским материалом“.
Единственное дело, когда судьи (причем в двух инстанциях), принципиально отказались признать фотографию Навального „экстремистской“, Би-би-си обнаружила в судебной базе Липецка. Задонский районный суд в апреле 2023 года прекратил „в связи с отсутствием состава правонарушения“ дело о фотографии Навального, размещенной на главной странице профиля пользователя Ильи в телеграме. После возбуждения против него дела Илья снимок удалил.
Суд признал, что Навальный на этом снимке „находится либо в суде, либо в следственном изоляторе“ — и его изображение само по себе „не является какой-либо символикой или атрибутикой“.
Доводы прокуратуры, что Навальный включен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, суд отмел. Включение в перечень „не может являться основанием того, чтобы считать его изображение символикой либо атрибутикой экстремистских организаций“, а служит лишь для ареста его банковских счетов, указал суд. И подчеркнул, что виновным в преступлении по экстремистской статье Навальный в тот момент признан не был. Эту позицию подтвердил в мае 2023 года и вышестоящий областной суд. До приговора Навальному по „экстремистскому“ делу оставалась всего пара месяцев.
В конце 2024 года, спустя почти год после смерти Навального, Росфинмониторинг все еще отказывался исключить его из перечня „экстремистов и террористов“. Ответ ведомства опубликовала Юлия Навальная. Росфинмониторинг ссылался на то, что не получил официального уведомления о прекращении уголовного преследования погибшего в колонии политика.
Суды же, запрещая демонстрацию фамилии Навального как экстремистской символики, продолжали на этот перечень ссылаться.
Так произошло в августе 2024 года в деле москвички Юлии. В полицейском рапорте о ее задержании говорилось, что она „публично демонстрировала предметы (шарики) с надписями тематического содержания, содержащими фамилию физического лица „Навальный А.А.“, внесенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму“.
Суд признал это доказательством правонарушения по все той же статье о „пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций“, хотя ни ФБК, ни Штабы Навального в решении даже не упоминаются. Никаких других оснований, кроме ссылки на включение Навального в перечень „экстремистов“, суд не привел. А довод защитника, что Навальный уже умер, и потому должен быть исключен из перечня, суд доказательством отсутствия правонарушения не счел.
Хозяйку запретных шариков московские силовики вычислили по фотографии в телеграме — на ней были видны руки с маникюром мятного цвета, держащие шарик с надписью „Навальный“. Такие шарики - попрыгунчики, судя по сохранившимся в телеграмм-каналах фотографиям, были разбросаны на Красной площади. На них было написано „Привет, это Навальный“. „За вашу и нашу свободу“ и „Свободу политзаключенным“.
По камерам видеонаблюдения нашли „гражданку с зеленым цветом волос и маникюром мятного цвета“ и, сверив видео с другими базами данных, установили ее личность. Девушка в суде говорила, что не разбрасывала шарики, а только подняла и сфотографировала - это зафиксировали, согласно решению, и видеокамеры. Тверской суд Москвы арестовал Юлию на 15 суток. Мосгорсуд с этим решением согласился.
Редактор Анастасия Лотарева*
*Власти России включили Андрея Козенко и Анастасию Лотареву в реестр „иностранных агентов“. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде