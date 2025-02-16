„Согласно решению Мосгорсуда Навальный А.О. запрещен на территории РФ“. Как в России судят за память о главном оппозиционном политике

Официального описания атрибутики и символики ФБК и штабов Навального нет ни в решениях судов об их признании экстремистскими организациями, ни в реестре запрещенных к распространению экстремистских материалов, который ведет Минюст. Но силовики и суды признают фамилию и портреты Навального именно такой „атрибутикой и символикой“.

Рискуют и те россияне , кто напоминает о Навальном по личной инициативе. Им вменяют административные правонарушения по статье о „публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистских организаций“ (ч.1. ст. 20.3 КоАП РФ) — за это можно получить штраф до двух тысяч рублей или провести под арестом в спецприемнике до 15 суток.

За три с половиной года силовики в России возбудили более полусотни уголовных дел об участии в экстремистском сообществе или экстремистской организации (наказание — до шести лет колонии). Из них более пяти — по делам о „подпольных штабах“, следует из прошлогодних подсчетов „Холода“ и „Медиазоны“ (оба издания — в реестре „иноагентов“) и появившихся с тех пор новых дел.

В „экстремисты“ теперь можно попасть за репосты, граффити и даже надписи на снегу. Силовики считают это доказательством „выполнения задания“. И такие приговоры уже есть.

Сначала силовики преследовали тех, кто непосредственно работал с Навальным или координировал работу его штабов. Но когда осенью 2022 года соратники заключенного политика, находясь в эмиграции, объявили о возобновлении деятельности штабов и стали в соцсетях призывать волонтеров в России распространять листовки и оставлять антипутинские и антивоенные надписи на улицах, риски, связанные с публичным упоминанием имени Навального, резко повысились.

В августе 2021 года Верховный суд окончательно признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), „Фонд защиты прав граждан“ и сеть штабов Навального в регионах „экстремистскими организациями“. Все они были ликвидированы самими основателями, но попали в федеральный перечень экстремистов, остаются там до сих пор, и это является причиной для преследования.

Би-би-си нашла десятки таких решений, которые суды выносили по всей России. В целом таких дел может быть больше, поскольку суды при публикации текстов решений часто заменяли имя Навального буквой Н. или аббревиатурой ФИО, а названия его организаций — пометкой „данные изъяты“.

Вот некоторые из дел, которые рассматривались как при жизни Навального (летом 2021-го он уже находился в тюрьме), так и в дни, когда стало известно о его гибели, и уже после его похорон.

Все имена фигурантов изменены. Они известны Би-би-си, но мы не раскрываем их из соображений безопасности.

Репосты и граффити

13 февраля 2025 года суд в Нижнем Новгороде приговорил к 3 годам колонии 40-летнего сварщика Александра. Его признали участником экстремистской организации за пару репостов из телеграм-канала команды Навального. В первом сообщалось о возобновлении работы штабов Навального, во втором — были выложены макеты листовок против избрания Путина президентом.

Процесс шел открыто, хотя большинство таких „экстремистских“ дел суды рассматривают в закрытом режиме. Следствие, по данным СМИ, утверждало, что „по указанию руководства антироссийских центров из-за рубежа“ мужчина „намеревался дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами в России“.

Александр ранее был членом партии „Яблоко“, выдвигался от нее в городскую Думу. Но силовики уже после его задержания якобы обнаружили в его машине значок команды Навального. Александр же утверждал, что значок ему подкинули, а его защита подчеркивала, что осмотр машины проводился без понятых и видеосъемки.

Подсудимый настаивал, что не вступал в экстремистские организации, а репостами лишь информировал своих немногочисленных подписчиков. В СИЗО до приговора он провел ровно год.

22 февраля 2024 года суд в Рыбинске приговорил к 3,5 годам колонии другого российского рабочего — плавильщика Николая. Мужчину отправили в колонию из-за граффити, которые он сделал в день рождения Навального 4 июня 2023 года.