16.02.2025, 12:54
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Четвертьфинал женской Балтийской волейбольной лиги: „ТалТех“ игарет „ТУ/Бигбанк“
„ТалТех“ - „ТУ/Бигбанк“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 13:00 состоится первый матч четвертьфинальной серии между четвертой командой основного турнира „ТалТех“ и пятой командой „Тартуский университет/Бигбанк“. Этот захватывающий поединок будут транслировать для всех подписчиков Delfi.
В эти выходные стартуют четвертьфиналы Балтийской волейбольной лиги, где лучшие женские команды будут бороться за место в полуфинале. Для выхода в четверку сильнейших необходимо одержать победу в двух матчах из трех в серии. В борьбу за продолжение турнира вступят не только три эстонские команды, но и три латвийские и две литовские команды, которые также стремятся попасть в полуфинал.
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