Другие виды
16.02.2025, 12:54

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Четвертьфинал женской Балтийской волейбольной лиги: „ТалТех“ игарет „ТУ/Бигбанк“

 
„ТалТех“ - „ТУ/Бигбанк“
TalTech/Macta Beauty.
TalTech/Macta Beauty.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в 13:00 состоится первый матч четвертьфинальной серии между четвертой командой основного турнира „ТалТех“ и пятой командой „Тартуский университет/Бигбанк“. Этот захватывающий поединок будут транслировать для всех подписчиков Delfi.

В эти выходные стартуют четвертьфиналы Балтийской волейбольной лиги, где лучшие женские команды будут бороться за место в полуфинале. Для выхода в четверку сильнейших необходимо одержать победу в двух матчах из трех в серии. В борьбу за продолжение турнира вступят не только три эстонские команды, но и три латвийские и две литовские команды, которые также стремятся попасть в полуфинал.

Во втором матче, который состоится 22 февраля в 13:00 в Тарту, встретятся команды „Rae Spordikool/VIASTON“ и „Jonavos Aušrine“. „Rae Spordikool/VIASTON“, занявшая второе место на основном турнире, считается фаворитом после двух побед в играх основного турнира с результатом 3:0. В случае необходимости, третий матч пройдет 23 февраля в 16:00 в Таллинне.

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