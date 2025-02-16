ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Четвертьфинал женской Балтийской волейбольной лиги: „ТалТех“ игарет „ТУ/Бигбанк“

В эти выходные стартуют четвертьфиналы Балтийской волейбольной лиги, где лучшие женские команды будут бороться за место в полуфинале. Для выхода в четверку сильнейших необходимо одержать победу в двух матчах из трех в серии. В борьбу за продолжение турнира вступят не только три эстонские команды, но и три латвийские и две литовские команды, которые также стремятся попасть в полуфинал.