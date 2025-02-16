МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ выиграл в первом матче четвертьфинальной серии женской Балтийской волейбольной лиги у „ТУ/Бигбанк“

Команда „ТалТех“, занявшая четвёртое место в регулярном чемпионате, одержала победу в первом матче четвертьфинальной серии над командой „Тартуский университет/Бигбанк“, финишировавшей на пятом месте, со счётом 3:1 (27:29, 26:24, 25:11, 25:19).

Вторая игра состоится 22 февраля в 13:00 в Тарту, а при необходимости третья пройдёт 23 февраля в 16:00 снова в Таллине.