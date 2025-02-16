16.02.2025, 12:54
МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ выиграл в первом матче четвертьфинальной серии женской Балтийской волейбольной лиги у „ТУ/Бигбанк“
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 16 февраля состоялся первый матч четвертьфинальной серии, в котором „ТалТех“ команду „Тартуского университета/Бигбанк“ со счетом 3:1 (27:29; 26:24; 25:11; 25:19).
Команда „ТалТех“, занявшая четвёртое место в регулярном чемпионате, одержала победу в первом матче четвертьфинальной серии над командой „Тартуский университет/Бигбанк“, финишировавшей на пятом месте, со счётом 3:1 (27:29, 26:24, 25:11, 25:19).
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