Другие виды
16.02.2025, 12:54

МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ выиграл в первом матче четвертьфинальной серии женской Балтийской волейбольной лиги у „ТУ/Бигбанк“

 
TalTech/Macta Beauty.
TalTech/Macta Beauty.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье, 16 февраля состоялся первый матч четвертьфинальной серии, в котором „ТалТех“ команду „Тартуского университета/Бигбанк“ со счетом 3:1 (27:29; 26:24; 25:11; 25:19).

Команда „ТалТех“, занявшая четвёртое место в регулярном чемпионате, одержала победу в первом матче четвертьфинальной серии над командой „Тартуский университет/Бигбанк“, финишировавшей на пятом месте, со счётом 3:1 (27:29, 26:24, 25:11, 25:19).

Вторая игра состоится 22 февраля в 13:00 в Тарту, а при необходимости третья пройдёт 23 февраля в 16:00 снова в Таллине.

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