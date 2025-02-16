Споткнулся на ступеньке и перенес операцию. Полицейский подал в суд на PPA и получил 40 000 евро

Эта история началась с травмы колена, в результате которой полицейский и его работодатель, Департамент полиции и погранохраны (PPA ), провели несколько лет в судах. На самом деле, правосудие заняло бы больше времени, если бы PPA добился своего, и дело было рассмотрено Государственным судом. Однако Государственный суд не принял это дело в производство, поэтому на счет полицейского, повредившего колено, будет перечислена солидная компенсация не позднее конца февраля — спустя три года после самого несчастного случая.

Но почему для получения пособия по нетрудоспособности нужно было два года ходить по судам? И почему PPA был готов третий год подряд отстаивать свои позиции в суде? А именно, хотя это можно квалифицировать как несчастный случай на работе, Департамент полиции был убежден, что в момент несчастного случая сотрудник полиции не исполнял свои обязанности. К такому выводу привели отмеченный в журнале перерыв на кофе и вопросительные знаки в истории звуковых сигналов смарт-карты.