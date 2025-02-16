Споткнулся на ступеньке и перенес операцию. Полицейский подал в суд на PPA и получил 40 000 евро(1)
Трудовой спор в Департаменте полиции и погранохраны, тянувшийся в суде два года, завершился победой истца, и полицейский, повредивший колено на ступеньках отделения полиции, получил от работодателя компенсацию в шесть раз больше, чем требовал изначально.
Эта история началась с травмы колена, в результате которой полицейский и его работодатель, Департамент полиции и погранохраны (PPA), провели несколько лет в судах. На самом деле, правосудие заняло бы больше времени, если бы PPA добился своего, и дело было рассмотрено Государственным судом. Однако Государственный суд не принял это дело в производство, поэтому на счет полицейского, повредившего колено, будет перечислена солидная компенсация не позднее конца февраля — спустя три года после самого несчастного случая.