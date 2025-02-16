ФОТО | Роман Митяев, отправивший двух соперников в нокаут, выиграл турнир Yakuza Fight
На бойцовском вечере Yakuza Fight 8, прошедшем в субботу в спортхолле „Калев“, звездой стал 18-летний Роман Митяев. В турнире по К-1 среди четырёх участников (до 80 кг) он одержал победу, нокаутировав обоих соперников.
Роман Митяев, боец спортивного клуба Garant, уверенно завоевал победу на турнире, одолев обоих соперников досрочно. В первом бою он отправил в технический нокаут 19-летнего грека Димостениса Стампулиса. С первых секунд Митяев обрушил серию мощных ударов по голове соперника, что привело к вмешательству судьи: затуманенный взгляд Стампулиса исключил продолжение боя.
Финальный поединок против 26-летнего итальянца Алессио Расити оказался столь же стремительным. Митяев завершил бой в первом раунде эффектным ударом ногой с разворота, отправив итальянца на настил. Несмотря на то, что оба бойца остались в сознании, медицинская бригада турнира решила вызвать скорую помощь для дополнительной проверки здоровья Стампулиса и Расити.
Получив чек на 3000 евро за победу, Роман эмоционально посвятил свой триумф покойному отцу. Его тренер Сергей Винокуров отметил, что победа в финале стала неожиданностью, несмотря на очевидные проблемы итальянца с защитой в начале боя.
Молодой боец Роман продолжает впечатлять своими успехами, увеличив свой профессиональный рекорд до шести побед и одного поражения. Его следующее выступление состоится 15 марта на мероприятии The League VIII, которое пройдет в ледовом холле Тондираба.
Его 19-летний брат Руслан также продемонстрировал отличную форму, одержав победу над итальянцем Амлето Бонанте единогласным решением судей после дополнительного раунда в весовой категории до 75 кг. Для Руслана эта победа стала седьмой в профессиональной карьере, в то время как у его оппонента — одна победа и четыре поражения.
Главными событиями турнира Yakuza Fight стали два титульных поединка. В категории до 71 кг чемпионский пояс завоевал украинец Тимур Дидяев, одержавший победу раздельным решением судей над Аланом Волосатых. В категории до 80 кг титул защитил латвиец Раймондс Аукстикалнис, который победил литовца Рикардаса Кулиса техническим нокаутом во втором раунде. Оба титулованных бойца также получили чеки на 3000 евро.