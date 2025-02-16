Isamaa пополнилась новыми членами, среди них - бывший мэр Талллина

„Я рад вступить в партию, где у меня хорошие знакомые, с которыми я работал в правительстве и занимался делами в Рийгикогу“. У Isamaa сильная команда, и я верю, что вместе мы сможем добиться многого. „Цель может быть только одна: победить на осенних выборах как в Пылтсамаа, так и по всей Эстонии“, — прокомментировал Таави Аас решение о вступлении.

Реэт Алев заявила, что вступление в Isamaa было для нее естественным шагом — она баллотировалась по списку партии на выборах в Рийгикогу 2023 года. „Я долгое время смотрелf в сторону Isamaa“. „Сейчас самое время вступить в партию, потому что у нас общая цель: мы хотим вместе сделать волость Пылтсамаа лучше“, — сказала Алев.

Лидер ячейки Isamaa в Йыгевамаа и заместитель председателя партии Айвар Кокк поприветствовал новых членов: „Может показаться, что осень еще далека, но на самом деле все регионы Isamaa уже активно готовят предвыборные программы и списки“. Я рад, что наши ряды в Пылтсамаа пополнились такими опытными и достойными людьми. „Цель партии Isamaa в Йыгевамаа и по всей Эстонии — победить на местных выборах“.

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