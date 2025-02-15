Кристина Каллас: для восстановления экономического роста Эстонии нужен новый скачок в области искусственного интеллекта

„Эстония на основе своих достижений за 30 лет задремала. Мы привыкли к быстрому росту уровня жизни и ошибочно считали, что дальнейший рост будет происходить сам собой или что следующий скачок будет легче, чем на самом деле“, — сказала Каллас. „Оставшись в зоне комфорта, производительность наших предприятий не увеличилась, а наоборот, снизилась. Наши производственные затраты высоки, у нас есть высококвалифицированная рабочая сила, но ее слишком мало“.

По словам Каллас, следующий скачок для Эстонии заключается в развитии цифровых технологий, и мы не можем остаться позади. „Цифровые возможности наших предприятий на низком уровне. Разные исследования, например, прогнозируют рост ВВП Великобритании на 500 миллиардов фунтов благодаря внедрению искусственного интеллекта. Однако это возможно только в том случае, если правительство внедрит ИИ и создаст регуляции для его широкого использования в обществе и экономике“, — отметила она.

„Ответственность за развитие цифровой экономики лежит на Eesti 200, и наша энергия должна быть направлена на создание этого скачка для Эстонии и будущих поколений. Мы должны вновь взять на себя задачу развития персонализированного государства и бороться за это, потому что это приведет к изменениям, это приведет к росту благосостояния, к экономическому росту и сделает Эстонию устойчивой“, — добавила Каллас.

В субботу в культурном центре города Рапла прошло заседание совета партии Eesti 200. Обсуждалась политическая ситуация и планы на муниципальные выборы, а также было сделано политическое заявление.

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