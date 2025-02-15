15.02.2025, 19:35
В воскресенье цена на электроэнергию упадет, но по-прежнему останется высокой
ФОТО: | Delfi Meedia
Средняя цена на электроэнергию в Эстонии в воскресенье, 16 февраля, составит более 15 центов за киловатт-час. Во второй половине дня цена будет стабильной в районе 20 центов, пишет rusERR.
В ценовой зоне Nord Pool Estonia среднесуточный тариф киловатт-часа электроэнергии в воскресенье составит 15,2 цента. В течение всего дня цена не опустится ниже 11 центов за киловатт-час.
С часа до девяти часов утра цена электроэнергии будет колебаться от 11 центов до 13,3 цента. С девяти часов цена вырастет и достигнет почти 20 центов за киловатт-час.
В 11:00 цена упадет до 12,2 цента и остается на этом уровне до 15:00.
С 15:00 до 23:00 цена остается чуть ниже 20 центов, а в последний час суток составит 12,7 цента за киловатт-час электроэнергии.