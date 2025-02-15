В воскресенье цена на электроэнергию упадет, но по-прежнему останется высокой

В ценовой зоне Nord Pool Estonia среднесуточный тариф киловатт-часа электроэнергии в воскресенье составит 15,2 цента. В течение всего дня цена не опустится ниже 11 центов за киловатт-час.

С часа до девяти часов утра цена электроэнергии будет колебаться от 11 центов до 13,3 цента. С девяти часов цена вырастет и достигнет почти 20 центов за киловатт-час.

В 11:00 цена упадет до 12,2 цента и остается на этом уровне до 15:00.

С 15:00 до 23:00 цена остается чуть ниже 20 центов, а в последний час суток составит 12,7 цента за киловатт-час электроэнергии.

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