ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1088-й день) | В ВСУ заявили об отражении атаки 70 российских дронов. Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы

G7 связали возможные новые санкции против России с ее участием в переговорах о мире

Министры иностранных дел стран G7 договорились продолжить работу над прочным мирным соглашением для Украины с надежными гарантиями безопасности, пишет Reuters. Будущие санкции против России будут зависеть от ее добросовестного участия в переговорах.

„Любые новые санкции должны быть связаны с тем, предпримет ли Россия реальные усилия по окончательному прекращению войны и обеспечению долгосрочной безопасности Украины как суверенной страны“, — говорится в заявлении после встречи на Мюнхенской конференции.

Среди подписавших — госсекретарь США Марко Рубио. Страны G7 подтвердили приверженность совместной работе по предотвращению повторного начала войны.

FT: Зеленский отверг предложение Трампа забрать права на половину запасов минералов

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче около 50% прав на редкоземельные металлы и пытается добиться более выгодных условий, сообщает Financial Times. Сделку предложил министр финансов США Скотт Бессент, который на прошлой неделе посетил Киев после инициативы Дональда Трампа о предоставлении США доступа к украинским ресурсам в обмен на военную помощь.

Зеленский заявил, что готов увязать гарантии безопасности США и Европы с будущими соглашениями по минеральным ресурсам, но хочет, чтобы страны ЕС также участвовали в их разработке. „Мы все еще ведем переговоры“, — отметил он в субботу на Мюнхенской конференции.

По данным FT, Бессент привез документ, который Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал до его возвращения в Вашингтон. Однако, как сообщил украинский чиновник, обещания США по долгосрочным гарантиям безопасности не были прописаны в деталях. На вопрос о сделке другой украинский чиновник назвал ее „сделкой Трампа“ и добавил, что „это сложно“.

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