ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1088-й день) | В ВСУ заявили об отражении атаки 70 российских дронов. Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
G7 связали возможные новые санкции против России с ее участием в переговорах о мире
Министры иностранных дел стран G7 договорились продолжить работу над прочным мирным соглашением для Украины с надежными гарантиями безопасности, пишет Reuters. Будущие санкции против России будут зависеть от ее добросовестного участия в переговорах.
„Любые новые санкции должны быть связаны с тем, предпримет ли Россия реальные усилия по окончательному прекращению войны и обеспечению долгосрочной безопасности Украины как суверенной страны“, — говорится в заявлении после встречи на Мюнхенской конференции.
Среди подписавших — госсекретарь США Марко Рубио. Страны G7 подтвердили приверженность совместной работе по предотвращению повторного начала войны.
FT: Зеленский отверг предложение Трампа забрать права на половину запасов минералов
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче около 50% прав на редкоземельные металлы и пытается добиться более выгодных условий, сообщает Financial Times. Сделку предложил министр финансов США Скотт Бессент, который на прошлой неделе посетил Киев после инициативы Дональда Трампа о предоставлении США доступа к украинским ресурсам в обмен на военную помощь.
Зеленский заявил, что готов увязать гарантии безопасности США и Европы с будущими соглашениями по минеральным ресурсам, но хочет, чтобы страны ЕС также участвовали в их разработке. „Мы все еще ведем переговоры“, — отметил он в субботу на Мюнхенской конференции.
По данным FT, Бессент привез документ, который Трамп хотел, чтобы Зеленский подписал до его возвращения в Вашингтон. Однако, как сообщил украинский чиновник, обещания США по долгосрочным гарантиям безопасности не были прописаны в деталях. На вопрос о сделке другой украинский чиновник назвал ее „сделкой Трампа“ и добавил, что „это сложно“.
Польский премьер призвал немедленно подготовить европейский план для Украины
Экс-премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости срочной подготовки плана действий Европы по Украине и безопасности региона. „Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут решать о нашем будущем. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами“, — написал он в соцсети Х.
Туск подчеркнул: „Этот план должен быть подготовлен сейчас. Нельзя терять время“.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал западных союзников провести саммит 24 февраля в Киеве или онлайн, чтобы обсудить дальнейшие шаги по гарантиям безопасности.
В ВСУ заявили об отражении атаки 70 российских дронов
Россия в ночь на субботу атаковала Украину 70 ударными беспилотниками, 33 из них были сбиты, остальные не достигли цели, утверждают Воздушные силы ВСУ.
Дроны сбивали на Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областями, сказано в утренней сводке.
Зеленский призвал Европу объединиться для сдерживания России
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, на главной сессии Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Европы к совместному давлению на президента РФ Владимира Путина для достижения справедливого мира в Украине. „Если не Брюссель, то Москва. Так работает геополитика“, — заявил он.
Зеленский также высказался за создание единой европейской армии, подчеркнув необходимость включения в нее украинских вооруженных сил. „Время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Без украинской армии европейских армий не хватит, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет реальный, современный опыт войны. Но одной нашей армии недостаточно. Нам нужно то, что можете предоставить вы: оружие, тренировки, санкции, финансирование, политическое давление и единство“, — отметил президент Украины.
Он обвинил Россию в продолжении агрессии: „Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше дронов Shahed, проводит ракетные атаки и наносит больше ударов с воздуха. Она планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки“.
Зеленский также выразил сомнения в способности Дональда Трампа достичь справедливого мира в Украине: „Трамп и Путин могут обсуждать все что угодно, но не могут говорить об Украине без нашего участия“. Президент предложил провести 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, саммит для выработки четкого видения будущих шагов по гарантиям безопасности и миру.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи на Мюнхенской конференции подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины: „При любом исходе переговоров о мире Украина должна иметь армию, способную отразить новую агрессию России“. Шольц заверил, что Европа будет оказывать Киеву помощь „так долго, как это будет необходимо“.
В Мюнхене продолжается конференция по безопасности
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в которой основное внимание уделил российской угрозе и необходимости европейского единства. Вот ключевые тезисы его выступления:
Атака на Чернобыль: Зеленский начал с упоминания российского удара дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС. Кремль отрицает причастность, называя это провокацией.
Наращивание войск: Россия усиливает свою армию, пользуясь высокими ценами на нефть, которые позволяют игнорировать международное давление.
Войска в Беларуси: Зеленский предупредил, что Россия может ввести войска в Беларусь под предлогом учений, что представляет угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО.
Единые вооруженные силы Европы: Президент призвал создать собственные европейские силы обороны, чтобы не зависеть исключительно от помощи США.
Общая внешняя политика Европы: Зеленский подчеркнул необходимость единого голоса Европы, отметив, что только сильные партнеры могут заслужить уважение Вашингтона.
„Никаких решений без нас“: Зеленский напомнил, что ни по Украине, ни по Европе не должно приниматься решений без их непосредственного участия.
Вступление в НАТО: Президент подтвердил, что Украина не откажется от цели вступить в НАТО, считая это основой любых гарантий безопасности.
Саммит в Киеве: Зеленский пригласил союзников собраться 24 февраля в третью годовщину полномасштабного вторжения для обсуждения дальнейших действий.
Давление на Россию: Зеленский заявил, что Путин нуждается в войне для удержания власти, и что только усиленное давление может гарантировать мир.
Прозрачность намерений Путина: По словам Зеленского, президент РФ предсказуем и слаб, что нужно использовать для защиты интересов Украины и Европы.
Зеленский завершил призывом к единству и активным действиям европейских стран для противодействия угрозам, исходящим от России.
Келлог: за столом переговоров будут украинцы и россияне — и американцы как посредники
Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил на Мюнхенской конференции, что США будут посредниками в переговорах между Украиной и Россией.
Келлог подчеркнул, что главная цель США — остановить войну, и переговоры будут проходить с участием Украины, России и США без непосредственного участия Европы. Он отметил, что формат „Минск-2“ был неэффективным из-за большого числа участников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только при наличии общего плана с США и Европой. Келлог добавил, что планирует задействовать все стороны в течение 180 дней и ожидает завершения войны быстрее, чем через год.
Зеленский выступает в Мюнхене: „Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше „шахедов““
Президент Украины Владимир Зеленский на главной сессии Мюнхенской конференции заявил, что Россия не готовится к диалогу и почти ежедневно наносит удары дронами и ракетами, а также планирует создать 15 новых дивизий. По его словам, Путин может позволить себе это из-за высоких цен на энергоресурсы.
Зеленский призвал к созданию вооруженных сил Европы, подчеркнув необходимость единой армии для защиты континента. Он отметил, что речь идет не только об увеличении военных расходов, но и о готовности защищать свои дома.
США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев, сказал Келлог
Кит Келлог, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России, заявил, что США не считают нужным включать европейцев в мирные переговоры с Россией. Он отметил, что война в Украине должна завершиться в течение 180 дней, подчеркнув, что Европу не будет физически за столом переговоров. Келлог также упомянул, что процесс „Минск-2“ не привел к успеху, и США не намерены его повторять.
По материалам DW и BBC News Русская служба, Медуза