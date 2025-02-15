Финансовая комиссия получила обзор выполнения государственного бюджета за 2024 год

Согласно обзору, в 2024 году учреждения, финансируемые из средств государственного бюджета, выполнили 91,0 % окончательного бюджета расходов.

К концу февраля данные по выполнению бюджета могут быть скорректированы, поэтому речь идет о предварительных данных.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн отметила, что, получив окончательные данные, комиссия планирует в марте совместно с профильными министрами проанализировать выполнение бюджета за прошлый год и использование оставшихся средств.

По словам Аккерманн, обзор показал, что на этот бюджетный год переносится значительно меньше средств, чем было перенесено на прошлый.

„Например, средств на хозяйственные расходы и расходы на рабочую силу осталось в объеме 152 миллионов евро – это на 156 миллионов меньше, чем в прошлом году. Остаток инвестиционных средств также составляет 91 миллион, что на 80 миллионов меньше по сравнению с прошлым годом. Остаток других расходов – 204 миллиона. В первую очередь это правительственные резервы. Остаток средств, предназначенных для различных проектов, более значителен и составляет 1,2 миллиарда. В эту сумму входят и 175 миллионов на социальные пособия“, – пояснила Аккерманн.

По данным Министерства финансов, остаток средств на различные пособия за год увеличился на 52 миллиона евро. На следующий год также перенесено использование средств на целевые дотации (в т. ч. иностранные пособия) в объеме 1 миллиарда.

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