Образование в области геонаук определит качество управления окружающей средой и ресурсами будущего

Одним из способов глубже изучить науки о Земле является участие в олимпиаде, которая дает практический опыт и более широкую базу знаний. Конкурс рассчитан на учащихся 10–12 классов, но в предыдущие годы в них также принимали участие и школьники помладше, и их результаты были очень хорошими.

Науки о Земле не преподаются в Эстонии как отдельный предмет. Большую часть знаний школьники получают на уроках географии, но этого недостаточно для понимания сложного взаимодействия ключевых систем Земли. „Если мы хотим, чтобы эстонская молодежь была готова к вызовам будущего, нам необходимо значительно расширить изучение наук о Земле. Это единственный способ обеспечить устойчивое развитие нашей экономики и среды обитания“, — объясняет Соесоо. „Необходимо либо расширение раздела „Науки о Земле“ в учебной программе по географии, либо введение отдельного предмета, который связывал бы географию с физикой и химией, давая учащимся лучшее понимание взаимосвязи различных сфер Земли“, — добавляет он.

„Понимание того, как устроена наша планета, имеет решающее значение, особенно в свете текущих глобальных вызовов“, — подчеркивает Соесоо. „Мы говорим не только об изменении климата или нехватке ресурсов — проблема также в том, что образование в области наук о Земле во всем мире недостаточно углубленное“.

„Олимпиада по наукам о Земле — это не просто академическое соревнование, но еще и прекрасная возможность понять, как работают системы Земли и какова роль науки в обществе. Похоже, что эстоноземельцы в этом особенно преуспели, потому что в последние годы мы добились большого успеха на международном уровне“, — подтверждает Соесоо.

Этой весной TalTech проведет седьмую национальную олимпиаду по наукам о Земле, на которой лучшие гимназисты Эстонии по реальным предметам и естественным наукам испытают свои знания. По результатам финального тура олимпиады будет сформирована сборная Эстонии для участия в международной олимпиаде по геонаукам. Конкурс включает теоретические и практические задания по геологии, планетологии, климату и управлению ресурсами.

В этом году олимпиада пройдет в два тура: отборочный тур пройдет в марте, в ходе которого учащиеся будут решать теоретические задачи в цифровом формате, а лучшие выйдут в организованный TalTech финал в апреле, где будут также добавлены и практические задания. Наиболее успешные ученики смогут представить Эстонию на международной олимпиаде по наукам о Земле, где сложность заданий порой сопоставима с университетским уровнем.

Успех на международной олимпиаде

Соесоо связан с международной олимпиадой по геонаукам с 2017 года, а в 2018 году Эстония впервые приняла участие в международном соревновании. „Это был интересный опыт не только для учащихся, но и для их наставников. Олимпиада обычно длится 10 дней, и участники не только соревнуются друг с другом, но и посещают геологические достопримечательности и узнают о последних научных достижениях“, — рассказывает Соесоо.

Эстонские школьники добивались больших успехов на международной олимпиаде — они привезли домой 9 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей. „Это показывает, что наши гимназисты конкурентоспособны и могут решать сложные научные задачи“, — добавляет Соесоо. За последние годы эстонские команды достигали больших успехов в задачах по анализу данных и командной полевой работе, требующей применения практических навыков в реальных условиях.

Для достижения хороших результатов необходимы не только знания географии, физики, химии и наук о Земле, но также и сильные социальные навыки — умение организовывать команду, поддерживать ее продуктивность и предотвращать потенциальные конфликты. „Эстонские учащиеся добивались успеха в этой области“, — отмечает Соесоо. „Я представляю те моменты, когда их достижения признаются и им на шеи вешают медали разных цветов – у некоторых людей могут навернуться слезы — ведь это момент, когда сделанный труд и приложенные усилия получат заслуженное признание на международной арене“, — делится ментор эстонской команды самыми важными переживаниями.