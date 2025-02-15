15.02.2025, 14:40
Ждут „золотые годы“? Литовский экономист: деятельность Трампа может стать хорошей новостью для стран Балтии(4)
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Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, вместо эскалации в отношениях Штатов и ЕС, перейти к конструктивному диалогу. По странам Балтии тарифы не должны ударить — экспорт в США отсюда очень скромен. Литовский экономист банка Citadele Александр Изгородин считает, что действия Трампа могут пойти на пользу Балтии. Почему?
Ожидается, что в этом году ВВП всех стран Балтии начнет расти. Экономист Александр Изгородин считает, что если действовать грамотно, страны Балтии смогут выиграть даже на обещанных Трампом повышенных тарифах на импорт в США.
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