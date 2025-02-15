Ждут „золотые годы“? Литовский экономист: деятельность Трампа может стать хорошей новостью для стран Балтии

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, вместо эскалации в отношениях Штатов и ЕС, перейти к конструктивному диалогу. По странам Балтии тарифы не должны ударить — экспорт в США отсюда очень скромен. Литовский экономист банка Citadele Александр Изгородин считает, что действия Трампа могут пойти на пользу Балтии. Почему?