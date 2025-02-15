Olybet сокращает почти 20 сотрудников

По данным Olybet, в ближайшие месяцы они планируют сократить около 20 рабочих мест, чтобы повысить эффективность работы с клиентами.

„Наши коллеги — наша самая важная ценность, мы высоко ценим вклад каждого, поэтому мы предлагаем людям, чьи рабочие места подпадают под сокращение, дополнительное обучение и альтернативные роли на других должностях“, — сказали представители Olybet. О деталях сокращения компания говорить не захотела.

Входящая в Olympic Entertainment Group компания Olybet Studios OÜ включает в себя онлайн-казино и спортивный тотализатор. Помимо этого, компания владеет также спорт-барами и казино.

Недавно о сокращениях объявили сразу несколько эстонских компаний, в том числе Tele2, топливная компания Neste и производитель бетона Framm.

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