Экономика
15.02.2025, 13:35

Olybet сокращает почти 20 сотрудников

 (6)
Сокращения произойдут в ближайшее время.
Сокращения произойдут в ближайшее время.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Компания Olybet, принадлежащая Olympic Entertainment Group, планирует в ближайшие месяцы сократить около 20 сотрудников.

По данным Olybet, в ближайшие месяцы они планируют сократить около 20 рабочих мест, чтобы повысить эффективность работы с клиентами.

„Наши коллеги — наша самая важная ценность, мы высоко ценим вклад каждого, поэтому мы предлагаем людям, чьи рабочие места подпадают под сокращение, дополнительное обучение и альтернативные роли на других должностях“, — сказали представители Olybet. О деталях сокращения компания говорить не захотела.

Входящая в Olympic Entertainment Group компания Olybet Studios OÜ включает в себя онлайн-казино и спортивный тотализатор. Помимо этого, компания владеет также спорт-барами и казино.

Недавно о сокращениях объявили сразу несколько эстонских компаний, в том числе Tele2, топливная компания Neste и производитель бетона Framm.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии