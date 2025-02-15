Правда ли, что USAID спонсировало массовую миграцию граждан Кыргызстана в Россию?

Эксперты выдвигают разные гипотезы, пытаясь объяснить снижение интереса трудовых мигрантов из стран Центральной Азии к работе в России. Среди вероятных причин называют, в частности, политическую нестабильность после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и девальвацию российского рубля относительно основных мировых валют, на фоне чего работа в Турции, ОАЭ или азиатских странах стала более привлекательной. Более того, после теракта в „Крокус Сити Холле“ в марте 2024 года, в организации которого обвиняются в том числе несколько уроженцев Таджикистана, в России была резко ужесточена миграционная политика. Власти начали активнее проводить рейды против нелегальных мигрантов, а с 2025 года в стране заработал реестр контролируемых лиц: если иностранец в него попадает, он подлежит высылке и лишается многих прав (например, ему блокируют счета, запрещают регистрировать имущество и юрлица). Одним из обоснований этих мер стало утверждение о высоком уровне преступности среди мигрантов, хотя, как ранее объясняло „Проверено“, как минимум до 2022 года доля тяжёлых преступлений, совершённых иностранцами в РФ, редко превышала 2%. На фоне ужесточения антимигрантской риторики в России МИД Кыргызстана неоднократно советовал своим гражданам избегать поездок в эту страну. В последний раз такое заявление было опубликовано 5 сентября 2024 года.