Правда ли, что USAID спонсировало массовую миграцию граждан Кыргызстана в Россию?
В феврале 2025 года распространилась новость о том, что американское госагентство финансировало сайт, склонявший кыргызстанцев переехать в РФ. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
Сообщения о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) стимулировало массовую и, как нередко подчёркивается, незаконную миграцию в Россию, широко разошлись 10 февраля. В них говорится, что ведомство финансировало переезд граждан Кыргызстана посредством сайта, который убеждал их уехать на заработки в РФ. В качестве доказательства приводится три скриншота этого сайта, на одном из которых заметен логотип USAID. Некоторые ресурсы, распространившие новость, утверждают, что так агентство способствовало „дестабилизации обстановки“ в России через „массовый и бесконтрольный завоз мигрантов“ в страну.
Новостью поделились Telegram-каналы Zergulio (1,8 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир • новости“ (777 000), „Владимир Рогов“ (241 000), „Ньюсач / Двач“ (195 000), „Миг России“ (164 000), „Путин в Telegram“ (155 000), „Неофициальный Безсонов“ (142 000), „Voblya • новости“ (123 000) и др. Сразу две заметки об этом опубликовал „Царьград“. Также новость выпустило издание SVTV News.
USAID — это американское правительственное (и при этом во многом независимое) агентство, которое было создано для управления помощью США другим странам. Эта поддержка, как правило, направлена на развитие здравоохранения и образования, укрепление демократических институтов и оказание гуманитарной помощи.
В конце января, вскоре после инаугурации, президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший все программы внешней помощи на 90 дней для проверки их на эффективность и соответствие интересам страны. Вслед за этим штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта для персонала, а сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск. Предприниматель Илон Маск, глава нового Департамента государственной эффективности в правительстве Трампа, назвал USAID преступной организацией и заявил: „Ей пора умереть“. После этого официальный аккаунт агентства в принадлежащей миллиардеру соцсети X оказался недоступен.
Ресурсы, опубликовавшие новость о стимулировании миграции из Кыргызстана в Россию на средства USAID, используют в качестве доказательства подборку из трёх скриншотов. На одном из них перечислен список документов для легального въезда граждан центральноазиатской страны в РФ. На втором сообщается о публикации списка кыргызстанцев, находящихся в России и при этом нарушающих миграционное законодательство. На третьем указано название сайта migrant.kg и отмечается, что он создан при поддержке USAID и Winrock — американской некоммерческой организации, занимающейся расширением прав и возможностей уязвимых слоёв населения.
Migrant.kg — это официальный сайт Центра трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР), подразделения министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. Его основная цель — содействие гражданам республики в легальном поиске работы в других государствах, защита их прав и законных интересов, а также соблюдение законности их пребывания в принимающих странах. Работа центра финансируется из бюджета Кыргызстана.
ЦТГР существует с 2001 года, тогда его открыли как информационно-консультационный центр при госдепартаменте занятости населения. Migrant.kg — это обновлённая версия официальной страницы ЦТГР. Она заработала в 2021 году, и уже тогда никто не скрывал, что реорганизация портала была проведена при поддержке USAID. Американское агентство, как правило, выделяет деньги НКО и гражданским ассоциациям, но работа с государственными учреждениями тоже не редкость — USAID также сотрудничало с кыргызстанскими министерствами здравоохранения и образования.
USAID и Winrock финансировали разработку сайта migrant.kg в рамках проекта “Безопасная миграция в Центральной Азии“, который запустили в 2019 году на территории всех стран региона, кроме Таджикистана. Бюджет программы за пять лет, судя по опубликованному в 2024 году отчёту Winrock, составил $16,3 млн, сколько из них потрачено на сайт — не раскрывается. В отчёте говорится, что средства пошли на информирование граждан о безопасной и законной миграции, выявление жертв торговли людьми и инициативу „Безопасные аэропорты“, благодаря которой в центральноазиатских аэропортах появились тематические информационные стенды. Россия или увеличение миграционных потоков в документе не упоминаются.
Сайт migrant.kg предоставляет информацию о легальном трудоустройстве для граждан Кыргызстана более чем в 20 странах, в том числе в России. Они выбраны на основе соглашений, которые ЦТГР заключил с другими государствами или компаниями. То есть Россия попала в список в том числе из-за соглашений центра с маркетплейсом Ozon, который ищет работников на свои склады, сервисом доставки „Самокат“, нуждающимся в курьерах, и компанией „Сибстроймонтаж“, разыскивающей рабочих на стройку. Всего Кыргызстан подписал десятки подобных договоров с разными российскими компаниями, включая государственные.
Однако на сайте можно встретить вакансии и в других странах. Как минимум за последние две недели ЦТГР в разделе новостей рассказывал об открытии регистрации на сезонные сельхозработы в Великобритании, предлагал поработать водителем автобуса в Словакии и приглашал подать заявку на сезонную работу в Турции.
Помимо стран с подписанными соглашениями на сайт попадают государства, популярные среди мигрантов из Кыргызстана и дающие возможность легально трудоустроиться. Так, в списке есть страны Персидского залива, несколько государств Евросоюза, Великобритания, Казахстан, Беларусь, Турция, Корея и Япония.
На одном из вирусных скриншотов приводятся рекомендации о том, какие документы необходимо подготовить, если трудовой мигрант хочет переехать в Россию вместе с детьми. На migrant.kg действительно есть такой перечень, его можно найти в рубрике „Вопрос — ответ“. Вероятно, там появляются ответы на самые часто задаваемые вопросы, но в других публикациях портала говорится, что некоторые российские компании, сотрудничающие с ЦТГР, сами отдают предпочтение в найме семейным парам.
Telegram-каналы, распространившие новость о финансировании сайта USAID, писали, что он способствовал массовой и бесконтрольной миграции кыргызстанцев в Россию. При этом, по данным министерства иностранных дел Кыргызстана, после запуска сайта в 2021 году число мигрантов из этой республики, живуших в РФ, наоборот, сократилось почти вдвое. Если в 2021 году их было около 680 000, то в 2022-м стало 587 000, в 2023-м — 408 000, а в 2024-м — 350 000. Росстат публикует только статистику по прибывшим и выбывшим мигрантам, но и там картина схожая. Национальный статистический комитет Кыргызстана также не фиксирует роста миграции в Россию (как, впрочем, и в другие страны) с момента запуска сайта. Исследования разных международных организаций, связанных с миграцией, указывают, что ключевые причины трудовой миграции кыргызстанцев — это экономическая нестабильность в их стране и более высокие зарплаты в РФ, а не наличие информационного ресурса.
Эксперты выдвигают разные гипотезы, пытаясь объяснить снижение интереса трудовых мигрантов из стран Центральной Азии к работе в России. Среди вероятных причин называют, в частности, политическую нестабильность после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и девальвацию российского рубля относительно основных мировых валют, на фоне чего работа в Турции, ОАЭ или азиатских странах стала более привлекательной. Более того, после теракта в „Крокус Сити Холле“ в марте 2024 года, в организации которого обвиняются в том числе несколько уроженцев Таджикистана, в России была резко ужесточена миграционная политика. Власти начали активнее проводить рейды против нелегальных мигрантов, а с 2025 года в стране заработал реестр контролируемых лиц: если иностранец в него попадает, он подлежит высылке и лишается многих прав (например, ему блокируют счета, запрещают регистрировать имущество и юрлица). Одним из обоснований этих мер стало утверждение о высоком уровне преступности среди мигрантов, хотя, как ранее объясняло „Проверено“, как минимум до 2022 года доля тяжёлых преступлений, совершённых иностранцами в РФ, редко превышала 2%. На фоне ужесточения антимигрантской риторики в России МИД Кыргызстана неоднократно советовал своим гражданам избегать поездок в эту страну. В последний раз такое заявление было опубликовано 5 сентября 2024 года.
Как сказано выше, сайт migrant.kg в его нынешнем виде работает с 2021 года, однако внимание на плашку с логотипом USAID в его „подвале“ обратили только в феврале 2025 года, когда в интернете распространились многочисленные сообщения о якобы ранее неизвестных тратах американского госагентства. По данным сервиса TGStat, в Telegram первый пост о склонении кыргызстанцев к переезду в РФ при пособничестве USAID появился 10 февраля в 00:18 по московскому времени в прокремлёвском канале Alex Parker Returns (138 000 просмотров). Утром того же дня об этом рассказал в своём канале блогер Сергей Колясников (Zergulio). Его пост стал вирусным, набрав 1,8 млн просмотров. Оба этих Telegram-канала многократно упоминались в разборах „Проверено“ как распространители, а иногда и первоисточники недостоверной информации.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что USAID спонсировало массовую (и тем более нелегальную) миграцию кыргызстанцев в РФ. В 2021 году агентство поддержало создание сайта с юридической информацией о легальном трудоустройстве граждан Кыргызстана в разных странах. Присутствие в этом списке России связано с заключением официальных профильных соглашений и популярностью страны как направления для трудовой миграции среди кыргызстанцев. При этом, по официальным данным, за время работы сайта количество граждан центральноазиатской республики, проживающих в РФ, не выросло, а, наоборот, резко сократилось.
Итог: Большей частью неправда