Управа столичного района Ласнамяэ раздала в этом сезоне 100 тонн бесплатной гранитной крошки

„Наступившие холода и выпавший снег – явное доказательство того, что зима еще не закончилась. Важно обеспечить достаточные запасы гранитной крошки и продолжать использовать ее для борьбы с гололедом“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Использование для борьбы с гололедом гранитной крошки наиболее эффективно, когда на поверхности земли уже образовался достаточно прочный слой льда или снега. При этом в условиях ледяного дождя ее применение дает меньший эффект и в такие дни жителям рекомендуется соблюдать осторожность или, по возможности, оставаться дома.

Квартирным товариществам следует помнить, что благоустройство на частной земле является обязанностью владельца недвижимости. Так, квартирные товарищества и магазины должны следить за состоянием тротуаров, расположенных между их участками и проезжей частью. Оптимальный эффект в борьбе с гололедом достигается при использовании гранитной крошки диаметром 2-6 мм на плотно утрамбованном слое снега или льда. Не допускается использование золы, песка или хлоридов.

Районная управа призывает жителей и квартирные товарищества продолжать совместную работу по борьбе с гололедом, чтобы обеспечить безопасные дорожные условия для всех жителей в зимний период.

Старейшина района Ласнамяэ также просит жителей сообщать об ответственных и старательных дворниках, которые ежедневно вносят свой вклад в поддержание порядка в районе. „Мы нередко замечаем важность их работы только тогда, когда что-то остается незавершенным“, – добавила Юрченко.

Представить кандидатуру дворника можно, заполнив анкету на сайте управы района Ласнамяэ . Прием заявок открыт до 16 февраля. Торжественное мероприятие в честь лучших дворников запланировано на середину марта.

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