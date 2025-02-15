Баскетбол
15.02.2025, 14:25

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Финал Кубка Эстонии по баскетболу: „Калев/Крамо“ против „Тартуского университета“

 
Начало в 17:00
Cramo vs Tartu Ülikool.
Cramo vs Tartu Ülikool.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в 17:00 состоится финал Кубка Эстонии по баскетболу, в котором столичный клуб „Калев/Крамо“ встретится с командой Тартуского университета. Прямую трансляцию матча смогут увидеть все подписчики Delfi.

Сегодня, за два часа до финала Кубка Эстонии по баскетболу, в 15:00 начнется матч за бронзу, в котором встретятся „Авис Утилитас“ из Рапла и „ТалТех“.

Полуфиналы нынешнего турнира завершились односторонними результатами: „Калев/Крамо“ одержал уверенную победу над „ТалТехом“ со счётом 87:69, а „Тартуский университет“ разгромил „Авис Утилитас“ с результатом 100:68.

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