15.02.2025, 14:25
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Финал Кубка Эстонии по баскетболу: „Калев/Крамо“ против „Тартуского университета“
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 17:00 состоится финал Кубка Эстонии по баскетболу, в котором столичный клуб „Калев/Крамо“ встретится с командой Тартуского университета. Прямую трансляцию матча смогут увидеть все подписчики Delfi.
Сегодня, за два часа до финала Кубка Эстонии по баскетболу, в 15:00 начнется матч за бронзу, в котором встретятся „Авис Утилитас“ из Рапла и „ТалТех“.
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