15.02.2025, 14:25
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ вырвал победу у „Тартуского университета“ в финале Кубка Эстонии по баскетболу
Матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 февраля состоялся финал Кубка Эстонии по баскетболу, в котором столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл команду „Тартуского университета“ со счетом 93:86.
„Калев/Крамо“ начал матч с рывка 10:0, вскоре увеличив своё преимущество до 19:6. Однако тартусцы не сдались, и к перерыву гости вырвались вперёд, ведя 48:42.
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