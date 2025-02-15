Баскетбол
15.02.2025, 14:25

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ вырвал победу у „Тартуского университета“ в финале Кубка Эстонии по баскетболу

 
Матч в записи!
Cramo vs Tartu Ülikool.
Cramo vs Tartu Ülikool.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 15 февраля состоялся финал Кубка Эстонии по баскетболу, в котором столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл команду „Тартуского университета“ со счетом 93:86.

„Калев/Крамо“ начал матч с рывка 10:0, вскоре увеличив своё преимущество до 19:6. Однако тартусцы не сдались, и к перерыву гости вырвались вперёд, ведя 48:42.

К завершению третьей четверти гости увеличили своё преимущество до 67:57, однако в середине решающей четверти „Калев“ совершил рывок 14:2, вышел вперёд на восемь очков и одержал победу со счётом 93:86.

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