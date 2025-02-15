15.02.2025, 13:07
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ совершил камбэк и завоевал бронзу Кубка Эстонии по баскетболу, победив „Авис Утилитас“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 февраля, в Рапла прошел матч за бронзу Кубка Эстонии по баскетболу, в котором команда „Авис Утилитас“ уступила „ТалТеху“ с итоговым счетом 75:80.
Первая половина матча прошла в упорной борьбе, и ни одной из команд не удавалось создать значительное преимущество. В первой четверти „ТалТех“ был немного впереди, выиграв со счётом 22:21, но на перерыв ушёл в минус, проигрывая 40:44.
Уже подписаны?