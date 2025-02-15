Баскетбол
15.02.2025, 13:07

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „ТалТех“ совершил камбэк и завоевал бронзу Кубка Эстонии по баскетболу, победив „Авис Утилитас“

 
Rapla Utilitas versis Taltech/Alexela.
Rapla Utilitas versis Taltech/Alexela.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 15 февраля, в Рапла прошел матч за бронзу Кубка Эстонии по баскетболу, в котором команда „Авис Утилитас“ уступила „ТалТеху“ с итоговым счетом 75:80.

Первая половина матча прошла в упорной борьбе, и ни одной из команд не удавалось создать значительное преимущество. В первой четверти „ТалТех“ был немного впереди, выиграв со счётом 22:21, но на перерыв ушёл в минус, проигрывая 40:44.

Во второй половине игры „ТалТех“ захватил инициативу, увеличив разницу в счете до шести очков перед заключительными 10 минутами (61:55). В решающей четверти столичная команда сумела сохранить полученное преимущество и одержала победу с итоговым счётом 80:75.

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