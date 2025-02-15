Шестая медаль для Эстонии на олимпийском фестивале: лыжница Герда Кивил — бронзовый призёр в спринте

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани (Грузия) 17-летняя Герда Кивил завоевала бронзовую медаль в спринте свободным стилем, уступив швейцарке Нине Кантени и чешке Элишке Полонской. Кивил отстала от победительницы всего на 0,98 секунды. В финал также вышла её соотечественница Херта Райяс, которая финишировала последней, отстав на 17,50 секунды от первой тройки, как и пятая финка Иирис Воутилайнен. Сусан Сарапуу не смогла пройти в четвертьфинал, не попав в топ-30.

В мужской гонке в четвертьфинал пробился Даниэль Вариков, но он занял третье место в своей гонке и не вышел в полуфинал, отстав на 12 секунд. Оскар Лехто и Игорь Сницаренко не смогли преодолеть квалификацию.

Сегодняшняя медаль Кивил стала второй для эстонской команды, после того как Симона Ревягин выиграла серебро в Big Air. Всего эстонцы завоевали шесть медалей в Грузии.

Вчера серебряным призером в мужском одиночном катании стал фигурист Владислав Чураков. Он установил личный рекорд в короткой программе, набрав 62,82 балла, а в произвольной программе добавил еще 119,62 балла. Ранее, в четверг, 14-летняя Элина Гойдина завоевала серебро в женском одиночном катании.

В среду Симона Ревягин одержала победу в лыжном фристайле, набрав 77,25 балла в первом спуске и 86,00 баллов во втором, что принесло ей золотую медаль. Ранее сноубордистка Лаура Анга завоевала серебро в дисциплине „слоупстайле“. 15-летняя Лаура показала высокий результат в первом спуске с 78 баллами и оказалась одной из немногих, кто остался на ногах на сложной трассе.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится раз в два года.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 проходит в Бакуриани (Грузия) с 9 по 16 февраля, где молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревнуются в 8 видах спорта.

Впервые Европейский юношеский олимпийский фестиваль был проведен в Брюсселе в 1991 году. Грузия впервые принимает зимний фестиваль. В 2015-м Тбилиси стал ареной соревнований летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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