Двухметровое соседство: как уживается семья в одной квартире с удавом

В таллиннском спальном районе живет человек, который приручил настоящего экзота – двухметрового удава, с которым они уже 17 лет делят общий дом. Каково это – жить бок о бок с таким питомцем, мы отправились узнать лично.

Нас вcтречает Велло – приветливый энергичный мужчина. Мы осторожно проходим в гостиную, где стоит большой стеклянный террариум размером почти в половину стены. Внутри – настоящий маленький тропический уголок: ветки, камни, лампы с тёплым светом.

Двухметровый красавец с узором в золотисто-коричневых тонах спокойно лежит и с интересом смотрит на нас. А на удава, со своей стороны, через стекло смотрит пятнистая кошка по имени Китти. Забавное соседство, не правда ли?

Почему такой необычный выбор?

Велло вспоминает, что когда-то увидел удава у знакомого и подержал его на руках.

„Это была любовь с первого взгляда, – улыбается мужчина. – После этого я начал искать, где можно приобрести змею. Спустя некоторое время я нашел своего друга в зоомагазине в Лаагри“.

По словам хозяина, он ни на секунду не сомневался в своем выборе!

„Я и научную литературу про удавов начал читать только после того, как он у меня появился. Первая мысль была: „Он мне нужен!“ А уж потом я начал думать, что с ним делать дальше“, – смеется мужчина.

Двадцатилетний удав, у которого, кстати, так и нет имени, живет с Велло душа в душу уже 17 лет, то есть из магазина его забрали совсем малышом.

Срок жизни удавов – 25–30 лет, так что наш герой – уже в преклонном возрасте. Почему нет имени? По словам хозяина, удавы ничего не слышат, и на имя он уж точно не стал бы откликаться. Зато у змей хорошо развиты другие способности.

„Он меня узнает и чувствует, – улыбается Велло. – Когда на руки его берет кто-то чужой, он становится беспокойным, пытается спрятаться. Со мной же ведет себя спокойно“.

Хозяин добавляет: „Это больше, чем просто питомец, удав для меня – лучший друг. Это красота и спокойствие. Не зря даже поговорка есть: спокойный, как удав“.

Рацион и уход