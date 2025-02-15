Двухметровое соседство: как уживается семья в одной квартире с удавом
У многих из нас дома живут обычные домашние животные: кошки, собаки или, может быть, попугаи. Но что, если ваш любимец – двухметровый удав, который мирно соседствует с вами вот уже 17 лет? Неужели змея может быть идеальным питомцем? Чтобы разобраться в этом, „МК-Эстония“ отправилась в гости к Велло Соэ, для которого рептилия стала частью семьи.
В таллиннском спальном районе живет человек, который приручил настоящего экзота – двухметрового удава, с которым они уже 17 лет делят общий дом. Каково это – жить бок о бок с таким питомцем, мы отправились узнать лично.
Нас вcтречает Велло – приветливый энергичный мужчина. Мы осторожно проходим в гостиную, где стоит большой стеклянный террариум размером почти в половину стены. Внутри – настоящий маленький тропический уголок: ветки, камни, лампы с тёплым светом.
Двухметровый красавец с узором в золотисто-коричневых тонах спокойно лежит и с интересом смотрит на нас. А на удава, со своей стороны, через стекло смотрит пятнистая кошка по имени Китти. Забавное соседство, не правда ли?
Почему такой необычный выбор?
Велло вспоминает, что когда-то увидел удава у знакомого и подержал его на руках.
„Это была любовь с первого взгляда, – улыбается мужчина. – После этого я начал искать, где можно приобрести змею. Спустя некоторое время я нашел своего друга в зоомагазине в Лаагри“.
По словам хозяина, он ни на секунду не сомневался в своем выборе!
„Я и научную литературу про удавов начал читать только после того, как он у меня появился. Первая мысль была: „Он мне нужен!“ А уж потом я начал думать, что с ним делать дальше“, – смеется мужчина.
Двадцатилетний удав, у которого, кстати, так и нет имени, живет с Велло душа в душу уже 17 лет, то есть из магазина его забрали совсем малышом.
Срок жизни удавов – 25–30 лет, так что наш герой – уже в преклонном возрасте. Почему нет имени? По словам хозяина, удавы ничего не слышат, и на имя он уж точно не стал бы откликаться. Зато у змей хорошо развиты другие способности.
„Он меня узнает и чувствует, – улыбается Велло. – Когда на руки его берет кто-то чужой, он становится беспокойным, пытается спрятаться. Со мной же ведет себя спокойно“.
Хозяин добавляет: „Это больше, чем просто питомец, удав для меня – лучший друг. Это красота и спокойствие. Не зря даже поговорка есть: спокойный, как удав“.
Рацион и уход
Распространены „ужастики“, что владельцы удавов кормят их котятами. Но
Велло говорит, что в этом нет никакого смысла.
По его словам, рацион удавов состоит из „специализированного корма“. Это мыши, крысы или цыплята, которых он приобретает у поставщиков.
Велло добавляет: „Ест удав нечасто, раз в три-четыре недели. За раз может съесть 10–15 цыплят или 3–4 крупных крыс“.
Он подчеркивает, что кормление животных чем-то неподходящим – не только негуманно, но и вредно для самого удава.
„Змея – это не хищник, который охотится за любым живым существом, которое мелькает у него перед глазами. Это – продуманный охотник, привыкший к определенному типу добычи“, – объясняет он.
Что касается ухода, то, по словам хозяина, на содержание удава уходит не так много времени, как может показаться.
Основное – это создать комфортные условия для рептилии: поддерживать температуру 25–30 градусов и влажность, а также следить за чистотой террариума.
Велло с улыбкой добавляет: „В плане расходов удав обходится намного дешевле кошки. Она ведь ест каждый день, а он – раз в месяц. И убирать за кошкой нужно намного чаще. Воду в ванночке в террариуме нужно менять раз в неделю, а генеральная уборка требуется всего два раза в год“.
Соседи привыкли
Летом прошлого года в соцсетях разразилась настоящая буря. Кто-то выложил фотографию удава, сопроводив её подписью: огромная рептилия гуляет сама по себе. Под этими кадрами вскоре появились сотни комментариев. Кто-то возмущался, кто-то, наоборот, возражал, утверждая, что удав совершенно безвреден.
„Вы же понимаете, это все – ради „хайпа“, – улыбается хозяин. – Когда я гуляю с удавом, я всегда рядом. Но люди специально делают такие фотографии, что кажется, будто рептилия на улице без присмотра“.
По его словам, реакции на его питомца на улице бывают разные. Дети, как правило, воспринимают экзотического друга спокойно и с любопытством, просят погладить и сфотографироваться.
Пожилые люди, наоборот, зачастую пугаются и начинают настороженно присматриваться.
„Почему-то в обществе закрепился стереотип, что если змея – то обязательно опасная и ядовитая“, – говорит Велло.
Он вспоминает еще один случай из жизни: „Один раз мы пришли на озеро Харку. Конечно, мы не плавали в людном месте, а выбрали уединенный уголок. Но какая-то женщина всё-таки вызвала полицию. Приехали стражи порядка для проверки и в итоге устроили настоящую фотосессию. Один полицейский взял удава на руки, а его напарник с улыбкой фотографировал“.
Велло добавляет: „Если уж говорить о безопасности, то от людей – больше проблем. Вот однажды мы гуляли в парке, и ребенок случайно наступил удаву на хвост. Ему, конечно, стало очень больно, и он так быстро начал уползать, что мне пришлось бежать за ним, чтобы догнать“.
И змеи тоже болеют
Что если питомец заболеет? На этот вопрос Велло отвечает, что обращался к ветеринару несколько раз.
„В Эстонии, насколько я знаю, есть только один специалист, который работает
со змеями. Его фамилия – Семенов. Это – действительно хороший врач, и я доверяю только ему“, – рассказывает мужчина.
Один раз, по словам Велло, он повез удава к обычному ветеринару, и тот посоветовал сделать рентген.
„Я удивился: „Какой рентген для питона? У него нет костей!“ – смеется мужчина. – Семенов же поступил иначе. Он вставил удаву какой-то штырь – если перевести на человеческий язык, это скорее похоже на УЗИ. Как мне его было жалко в этот момент! Но благодаря Семенову мы вовремя выявили проблемы со здоровьем и назначили правильное лечение. Он даже брал у удава анализ крови“.
По словам хозяина, он сразу понял, что с питомцем что-то не так, когда заметил, как тот сбрасывает кожу.
„Удавы делают это 3–4 раза в год. И перед этим процессом они могут целую неделю сидеть в ванночке. Кожа становится абсолютно прозрачной. Вот первое правило: если кожа слезает целиком – значит, змея здоровая. Если же кусками – стоит проверить, все ли в порядке с питомцем“, – объясняет мужчина.
Любимые занятия
Удавы, как правило, ведут спокойный и размеренный образ жизни, предпочитая уединение и комфорт. Они любят находить укромные уголки, где чувствуют себя в безопасности и могут спокойно отдохнуть. Удавы также не прочь забраться на вертикальные поверхности – такие как диван или стол.
Велло рассказывает, что удав может случайно упасть – например, со стола – но в этом случае змеи группируются, поэтому падение с небольшой высоты никакого вреда здоровью рептилии не нанесет. Такие „прогулки“ помогают им поддерживать физическую активность и развивать свои мышцы. Однако большую часть времени удавы предпочитают оставаться в покое, наслаждаясь тишиной и уютом.
„Удав чаще всего спит. Это сейчас вы его потревожили“, – смеется Велло.
Он добавляет: „Если же его отпустить ползать по квартире, нужно обязательно держать его на виду, ведь удав очень любит прятаться. Помню, как однажды мы долго не могли его найти, а он застрял за батареей. Мы с трудом достали его оттуда. А еще был случай в машине, когда он застрял под сиденьем“.
Также Велло с улыбкой добавляет, что его питомец обожает купаться.
Советы профессионала
На прощание мы спрашиваем, что бы Велло посоветовал людям, которые подумывают завести такого питомца.
Он отвечает: „Удавы – это спокойные и красивые животные, но важно правильно выбрать питомца. Главное – выбрать небольшую особь, как у меня, не более двух метров. С таким удавом, в случае чего, человек спокойно справится. А вот если у вас змея до четырех или пяти метров – это становится уже опасным для жизни“.
Он добавляет, что в Эстонии очень много людей, которые содержат змей и других экзотических животных.
„Для незнающего человека это может показаться необычным и странным, но на самом деле такие питомцы – не редкость. Существует целая культура владения экзотическими животными, и многие хозяева поддерживают друг друга, делясь опытом и советами“, – отмечает хозяин.
По словам Велло, существует множество групп в Facebook, где можно посоветоваться с опытными владельцами экзотических животных, чтобы сделать осознанный выбор.
„Перед тем как завести такого питомца, важно хорошо изучить все аспекты содержания. Экзотическое животное – это не просто зверек, а частичка дикой природы, которая требует особого внимания и заботы. Но если подходить к этому с ответственностью и любовью, удавы и другие рептилии могут стать отличными и необычными спутниками жизни“, – подчеркивает Велло.