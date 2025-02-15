Из плена ХАМАС освобождены еще три израильских заложника

В рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в субботу, 15 февраля, на родину вернулись еще три израильских заложника, захваченных боевиками 7 октября 2023 года и пробывших в плену 498 дней.

Представители ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста (МККК) гражданина Израиля и России Александра Труфанова, гражданина Израиля и США Саги Декель-Хена и гражданина Израиля и Аргентины Яира Хорна. В процедуре, которая транслировалась в прямом телеэфире, участвовали десятки вооруженных автоматами боевиков с закрытыми лицами, на площади города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, где происходило освобождение заложников, собрались сотни человек.

Сотрудники МККК подписали с боевиками документы об освобождении израильтян. После этого заложников вывели на сцену и дали им слово. Израильские Telegram-каналы пишут, что их заставили выступать по текстам, составленным джихадистами.

В обмен на освобождение сограждан Израиль выпустит из тюрем 369 палестинских заключенных, включая 36 приговоренных к пожизненным срокам лишения свободы. Это самая крупная партия осужденных за террор в Израиле, освобождаемых в рамках соглашения с ХАМАС. Большинство из них будут депортированы в сектор Газа, а остальные - через Египет в третьи страны.

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