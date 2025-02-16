„Нецензурную лексику мы слышим уже в начальных классах“. Педагог рассказала о переходе на эстонский язык обучения и самых острых проблемах школы

Есть мнение, что в школе так много всего, что дома ничего не нужно делать. На самом деле, повторять дома материал полезно – это большая помощь ребенку в будущем. Тогда к четвертому-пятому классу ребенок будет справляться с учебой самостоятельно.

Я начинаю тему с наглядных материалов, показываю видео. После этого мы вместе с детьми рисуем этот процесс в тетрадях, записываем ключевые слова. Этого достаточно для усвоения базовых понятий. В старших классах по той же теме меняется уровень сложности – добавляют новые термины из области физики и химии.

Вернемся к примеру с природоведением. Уже в третьем классе дети знакомятся с понятием „фотосинтез“ в упрощенной форме. Эту же тему изучают и в седьмом или восьмом классах.

Что касается учеников, то даже если ребенок не понимает всего сразу, он усваивает материал через рисунки, простые слова и постепенное усложнение.

Если в бывшей русской школе преподает эстоноязычный педагог, он может не знать терминов на русском языке, что затрудняет их объяснение. В то же время русскоязычные учителя, работая с учебными материалами на эстонском, нередко просто пересказывают содержание учебников, не адаптируя материал.

Но педагогический процесс в эстонских школах имеет свои особенности. Например, при изучении природоведения уже в начальной школе используют научный язык.

Есть и сложности. Например, учителя в бывших русских школах теперь обязаны преподавать предметы, используя те же учебные материалы, что и в эстонских школах.

– Самые непростые – первые два-три года обучения. Если ребенок посещал эстонский детский сад, ему легче. Но если он пришел из русскоязычной среды, то освоение, привыкание к эстонскому языку идет медленнее. В таких случаях важно заниматься дома.

– Марика, что можно сказать о первых итогах перехода на обучение на эстонском языке?

И вот уже несколько лет она работает учителем в основной школе Махтра.

Марика Плооман за время своей долгой карьеры работала дипломатом, занимала ключевые должности в городском управлении, решала проблемы авторских прав, но в одночасье решила, что ее призвание – педагогика.

Если посмотреть на матерей в автобусе или поезде, то даже двухлетнему ребенку вручают телефон. Это удобно – ребенок не кричит и не мешает. Дети идут по улице с телефоном в руках, не замечая окружающего мира. Это опасно на дорогах.

Младшие классы полностью поглощены TikTok и Roblox. О других возможностях использования компьютера большинство детей не знают.

Ковид и цифровые технологии сыграли свою роль. Из-за изоляции во время пандемии дети утратили навыки общения. Телефоны усугубляют проблему.

– Изменения действительно есть. И не только в бывших русских школах, но и в эстонских.

Я рекомендую родителям самим оценить, насколько их ребенок готов к школе. Если чувствуете, что ребенок не готов, то ему лучше остаться еще на год в детском саду, чтобы продолжить развитие. Детские сады дают заключение о готовности ребенка к школе, но, к сожалению, часто оно не соответствует реальности.

Занятия также важны. Не во всех детсадах уделяли достаточно внимания эстонскому языку.

В подготовительной школе дети узнают, что происходит в классе. Это помогает им легче войти в школьный ритм.

– Тут такой момент: дети могут бояться нового – незнакомой обстановки, нового окружения. Кто-то начинает плакать, кто-то требует маму. Поэтому важно, чтобы подготовительные занятия помогали детям привыкнуть к новой среде. Это не должно быть принуждением, а скорее – возможностью адаптироваться.

– Обязательно ли отдавать ребенка в подготовительный класс? И насколько готовы дети к школе?

Несмотря на все сложности, я верю, что дети получат необходимые знания. Главное – доверять учителям и школе. Конечно, бывают исключения, но в целом процесс идет нормально.

Разумеется, все индивидуально. Как и с любым предметом – кому-то язык дается быстрее, а кому-то медленнее. Всегда так было.

Я хочу успокоить родителей: с точки зрения изучения языка дети справляются даже лучше, чем можно было ожидать. Мы стараемся интегрировать эстонский и в школьную жизнь. Это помогает детям лучше адаптироваться.

– В последние годы нецензурную лексику мы слышим уже в начальных классах – как в эстонских школах, так и в бывших русских. И если в эстонском или английском языках количество ругательств ограничено, и они не звучат так выразительно, то в русском языке их спектр поразительно широк.

– Многие дети нецензурно ругаются. Как учителя реагируют на это и что с этим делать?

Мы все переживаем, когда ребенок поздно возвращается домой. Боимся, как бы он не столкнулся на улице с наркоманами или другими опасными людьми. Но почему-то часто забываем, что в телефоне есть те же риски: там могут быть педофилы, неизвестные люди, которые пишут что угодно и куда-то приглашают. Проверяйте, что ваш ребенок делает в телефоне. Это такая же зона ответственности, как и улица.

В школе Махтра, как и во многих других школах, детей с первого класса учат использовать компьютер. Я стараюсь закреплять знания детей с помощью обучающих компьютерных игр. Начиная с середины школы, телефоны можно эффективно использовать на уроках для изучения предметов.

возмущаясь, почему не выиграли. В ноябре мы с учителями младших классов договорились, что запретим использование телефонов даже утром, в ожидании уроков. Как результат, дети приходили в класс более спокойными.

Раньше по утрам дети ждали в коридоре с телефонами в руках. Это было комично: одни девочки прыгали и танцевали перед телефонами (повторяли танцы из TikTok), мальчики шумели, кричали, иногда стучали по столу,

В средних классах добавляются чаты, где также могут возникать опасности, такие как буллинг.

Ребенок может сказать на уроке, что ему скучно. На уроке не летят пули, не стреляют танки. Все это влияет на способность принимать решения…

Иногда дети воспроизводят в классе движения или звуки из игр. Если что-то в мире взрослых считается аморальным, а ребенок видит это в TikTok, он автоматически воспринимает это как норму. Нет понимания последствий ударов, толчков и прочих действий.

Постоянное пребывание перед экраном влияет на восприятие реальности, вызывает раздражительность, апатию. Если заставить ученика младших классов прервать игру и пойти на урок, то он зачастую не может сосредоточиться, внимание удерживает лишь на 2–7 минут.

Классическое искусство – всегда актуально. Мы говорим о балетах, таких как „Щелкунчик“ и „Спящая красавица“. Эти произведения никуда не исчезнут, они продолжают быть значимой частью культурного наследия.

Почему бы и нет?

Если изучаем музыку, то не только эстонских композиторов и не только классику, но и поп-культуру. Дети узнают о творчестве Арво Пярта, Эстер Мяги, Моцарта, Чайковского, Мусоргского и многих других.

На своих уроках я рассказываю детям как об эстонской культуре, так и о русской, и о мировой. Например, если обсуждаем Рождество, Пасху или другие праздники, то не только католические, но и православные. Это очень важно.

– По моему мнению, культура – это неотъемлемая часть нашего образования. Мы должны учить детей уважать свою культуру и понимать, что происходит в мире.

– На встрече с министром образования родители жаловались на то, что в некоторых школах запрещают говорить на переменах по-русски. В некоторых дошкольных учреждениях отказываются от русских песен, например на утренниках. Как вы думаете, действительно ли процессу восприятия эстонского языка мешают любые вкрапления родного языка?

Почему дети так поступают? Часто копируют поведение родителей, смотрят видеоролики в соцсетях, слышат подобную лексику в популярных песнях. Кто-то думает, что так проще быть „модным“ в школе. А если никто не запрещает, дети автоматически считают, что это нормально. Поэтому важно говорить об этом и запрещать дома.

Очень многое зависит от учителя и порядка в школе. В нашей школе в младших классах учителя установили несколько правил. Одно из них – не использовать плохие слова! Если в коридоре кто-то говорит грубо, то вмешивается помощник учителя или другой педагог.

Проблема еще в том, что большинство эстонских учителей не знает значения многих этих слов, и дети продолжают их свободно употреблять. Да и со мной такое случалось в первый год работы в школе: ребенок что-то сказал мне мимоходом, а я не знала, что это нецензурное слово. Учителя с опытом понимают, а в нашей школе дети сами говорят мне прямо, что, мол, это мат или „слово категории 18+„.

Буллинг не зависит от школы, и я думаю, что все школы стараются с этим бороться. Мы видим все, происходящее в классе, на территории школы или в коридоре. Гораздо страшнее то, чего мы не видим, – что происходит в телефонах. Психологическая травля в интернете имеет гораздо более катастрофические последствия.

Что я заметила: русские дети быстрее мирятся. Только что они дрались, через 15 минут – уже друзья. В эстонской культуре – иначе: если кто-то сказал что-то обидное, это запоминают на всю жизнь. Эти культурные различия нужно учитывать.

Но наша школа занимается развитием социальных и эмоциональных навыков у детей.

В прошлом году я сама сталкивалась с подобными инцидентами. Однажды мальчик в приступе сильного гнева хотел ударить ножницами другого ребенка. Я вмешалась – и лезвие прошло в 10–12 сантиметрах от спины другого мальчика. Бывало, дети звали меня на помощь – мальчик избил другого до потери сознания.

– Вы сталкивались с проявлениями агрессии или насилия в вашей школе?

В нашей школе мы также много внимания уделяем английскому. Ведь даже с начальным или средним образованием, но со знанием иностранного языка легче учиться или работать за границей. В открытом мире это необходимо.

А вышеуказанная инициатива – лишь мнение определенной группы людей. Я как эстонка не чувствую, что в этом плане мне что-то угрожает.

Моя дочь учится в гимназии Густава Адольфа, и у них в классе – пятеро русских. Они все говорят на эстонском и с раннего возраста привыкли это делать. Но между собой, если нужно, например, на переменах, они говорят и на русском. Никто им этого не запрещает. И никому это не мешает.

– Каждый может высказать свое мнение, у нас – демократия. С точки зрения направления школьной реформы, я считаю, мы – на правильном пути. И если бы это было сделано раньше, сейчас многие люди среднего возраста имели бы гораздо больше возможностей быть конкурентоспособными на рынке труда.

– Как вы оцениваете опасения некоторых родителей, что русскоязычных детей слишком много в эстонских школах и они мешают эстонским школьникам в учебе?

В январе этого года СМИ писали, как один из учителей в Эстонии подал в суд за оскорбления со стороны ученика. Суд разобрал ситуацию, и родители должны были выплатить штраф. Я считаю, что этот смелый учитель поступил правильно.

Если оскорбляет ученик средней школы или старшеклассник, то, как правило, намеренно. Тогда мы задаем вопрос: это разовый случай или нет?

Если дети грубят учителям, необходимо реагировать. Классный руководитель связывается с родителями через e-kool или по телефону, и при необходимости мы приглашаем родителей вместе с ребенком на круглый стол. Маленький ребенок обычно не понимает, что он делает, поэтому необходимо разъяснение.

– На эту тему не особо хотят говорить публично. Школы или учителя стараются справляться своими силами. Но сейчас такие случаи происходят часто. На мой взгляд, это – следствие безразличия и безответственности в обществе, недостатка воспитания, влияния пандемии и войны, интернета и соцсетей, а также общего уровня развития детей.

Я бы рекомендовала индивидуальный разговор с учителем и руководством – узнать, какие возможности есть, чтобы ребенок мог учиться. Выяснить, как дальше общаться. Также нужно связаться с компетентным специалистом или врачом, кто мог бы сказать, какая школа подошла бы ребенку. Учителя в обычных школах не знают, какие есть методы для общения и обучения детей с особыми потребностями. В специализированных школах это умеют делать.

– Учителя очень перегружены. Особенно это касается бывших русских школ. И по-человечески это можно понять. Но, боюсь, тут еще проблема с подготовкой педагога – у него нет опыта занятий с таким ребенком.

– Не так давно в соцсетях одна мама писала о конфликте, который произошел между ее плохо слышащей дочкой и педагогом. Что делать в таких ситуациях?

Если у ребенка нет доверительных отношений с родителями, он не расскажет им о таких проблемах. Поэтому очень важно выстраивать доверие с раннего возраста. Нужно проводить время с ребенком, вместе ходить на выставки, в театры, гулять. Это помогает создать отношения, в которых ребенок может прийти к вам и рассказать, если что-то произошло.

Мы живем в демократическом государстве. У вас есть свобода выбора. Если вам не нравится класс, школа или их правила, никто вас не держит – всегда можно уйти туда, где вам кажется лучше. Другое дело, примут ли вас и есть ли там свободное место?

родителей класса против него, и педагога буквально „вытеснили“ из того класса. Такие вещи разрушительно влияют на психическое и физическое здоровье и остаются в памяти навсегда.

Педагог с самого начала заботился о детях этого класса даже больше, чем некоторые матери. Учил, воспитывал, передавал знания. Как представитель меньшинства учитель успешно сдал языковой экзамен. Я еще лет 20 лет назад говорила с ним на эстонском языке. Но инициативная группа настроила всех

Новый уровень проблем – родители. Недавно в одной из школ произошел случай в классе, где группа инициативных родителей-украинцев, беженцев, чьи дети при поступлении в школу не соответствовали стандартному уровню готовности (не умели вести себя, дрались и т. д.), повела себя крайне некрасиво по отношению к учителю.

Помню, как в 2023-м пять девочек окружили меня в гардеробе. Я только начала работать в школе, и мой русский язык был уже не так хорош, как в 90-е годы. Это случилось из-за того, что мальчик из моего класса оскорбил одну из этих девочек, и мне пришлось срочно вмешаться. Мальчики и девочки из моего класса остались за моей спиной, а я вышла вперед. Девочки окружили меня, так как хотели разобраться с обидчиком. Они были выше меня, а некоторые – крупнее. Ситуация накалялась, и в какой-то момент я подумала, что, если они меня толкнут, я окажусь на полу. Но благодаря дипломатическим переговорам конфликт удалось разрешить.

Приведу примеры из старшей школы. Этой осенью ученица из средних классов очень сильно сжала мою руку в ответ на мое требование покинуть очередь в школьной столовой, потому что это было время приема пищи для младших классов, и старшим нужно было подождать.

В младших классах дети иногда бьют или кусают учителей, чтобы привлечь внимание, в приступе гнева или во время капризов. Но я видела в школе, как ученик кусает и собственную мать.

В других странах – то же самое: если вас не устраивают правила школы, уходите и выбирайте ту, что подходит. Все просто.

Учитель – как еще один родитель

– Не секрет, что сейчас дети рано начинают интересоваться темой секса. Какие проблемы вы видите в этой области?

– Сегодня у молодых гормоны начинают бушевать уже в 11–12 лет, тогда как раньше это происходило в 13–15 лет. Отражение сексуального поведения в школе происходит по следующим причинам: ситуации, увиденные или услышанные дома; порносайты в интернете, соцсети, фильмы. Третья причина – дети подражают друг другу. Если один ребенок говорит или делает что-то на тему секса в школе или на улице, то другой перенимает, даже не понимая, что это на самом деле значит.

Есть определенные фазы у детей, когда мальчики, например, в классе или коридоре могут пародировать женские эротические звуки. Рисовали разные картинки на стульях, стенах или бумаге и в советское время.

Однажды, во время перемены, я сидела за своим столом в классе и ко мне подошел мальчик девяти лет. Он встал за моей спиной и захотел сделать мне массаж шеи и спины. Когда я спросила, почему он это делает, он ответил, что его папа делает это маме. Это выражение можно рассматривать двояко: что имел в виду ребенок и как это понимают взрослые.

Дом – это то место, где нужно начинать говорить о сексе, объяснять. Родителям важно следить за тем, что дети смотрят в интернете.

– Что самое сложное в работе учителя? Как учителю защитить себя от выгорания?

– На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Все школы – разные. И много факторов, которые влияют: разные регионы (город или деревня, Северная или Южная Эстония, Сааремаа или Ида-Вирумаа), культурная и социальная среда, условия в школе. Кроме того, мы, учителя, все – разные личности.

Большую озабоченность вызывают дети, которые приходят в первые классы, но на самом деле не готовы к школе социально и психологически.

Число проблемных учеников увеличивается и в старших классах (поведение, низкие социальные навыки, трудности в управлении эмоциями). Часто учителю приходится посвящать до половины своего времени в классе вопросам социального, эмоционального и воспитательного характера, вместо того чтобы в полной мере заниматься обучением своему предмету.

Нередко в одном классе могут быть дети совершенно разного уровня: одаренные, продвинутые и проблемные. Если нет поддержки со стороны родителей, педагог вынужден разрываться на части, делая все возможное, чтобы дети развивались. Как итог – стресс, выгорание, разочарование. Это отражается и на здоровье, кто-то уходит из профессии.

Выгорания можно избежать, если держать нагрузку под контролем, уметь вовремя распознавать приближение критической черты, делиться проблемами

и заботами с коллегами, а также опираться на поддержку школы. У нас в школе Махтра это работает, многое зависит от открытости самого учителя.

Важна также поддержка со стороны местных органов самоуправления и государства, моральная поддержка и признание значимости труда учителя.

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