Успеть до 31-го числа. Где следует поскорее потратить накопленные бонусы, чтобы они не пропали?
Ушел в прошлое 2024 год, оставив нам в наследство немало нерешенных проблем, трудностей и вызовов. Однако осталось и кое-что хорошее, о чем часто забывают. Это – накопленные за год бонусные деньги на картах лояльности, рассказывает „МК-Эстония“.
Карточки постоянного клиента, или карты лояльности, сейчас имеются практически у каждого предприятия, продающего товары или услуги. Их можно найти в кошельке практически любого жителя Эстонии. С их помощью клиент может накапливать с каждой покупки бонусные пункты, а потом реализовывать их, например оплачивая очередную покупку.
Но увы: лежащие на карте бонусные деньги спустя некоторое время сгорают, и, если забыть вовремя воспользоваться ими, предприниматель будет благодарен за подарок – тем более что иногда на карточках клиентов лежат значительные суммы.
Миллионами больше не разбрасываются
„В среднем по программе лояльности Prisma Konto наши клиенты накапливают бонус в размере 170 евро в год“, – отмечает представитель Prisma Лийна Каррон.
В торговых сетях „МК-Эстонии“ сообщили, что в последние годы покупатели стали ответственнее относиться к своим накоплениям и такого, когда невостребованными остаются накопленные бонусы на сумму более миллиона евро, уже не происходит.
Например, представитель сети Rimi Теэт Кольял говорит, что их клиенты используют 90% бонусов, и добавляет, что программа предусматривает возможность пожертвовать эти средства Красному Кресту.
По словам представителя Соор Маарьи Карин, неиспользованными остается около 2% бонусов, и невостребованные средства направляют на обновление местной сети магазинов и поддержку региональных благотворительных проектов.
Яника Яаго, представитель Maxima, говорит, что в 2024 году клиенты накопили бонусных денег на сумму более 5,5 миллиона евро, и на сегодняшний день из этой суммы остается неиспользованным более четверти, то есть около 1,5 миллиона евро.
„Каждый год мы напоминаем клиентам о необходимости использовать бонусы до истечения срока их действия – как в магазинах, так и через СМИ. Тем не менее, по статистике прошлых лет, ежегодно остаётся неиспользованными более 400 000 евро“, – заметила она.
„В целом, клиенты Selver с удовольствием используют накопленные бонусные баллы, и деньги на Partnerkaart не остаются. Средняя сумма неиспользованных клиентом бонусных баллов – менее 10 евро“, – констатирует представитель Selver Марианн Ярвела.
Где сгорели бонусы 31 января?
На карточках Partnerkaart, которыми можно пользоваться в магазинах Selver, Delice, Kaubamaja, I.L.U. и L’Occitane
Используя карту Partnerkaart, клиенты накапливают скидку с покупок, а не реальные деньги. Вдобавок клиент получает один бонусный пункт с каждого потраченного евро. При оплате покупок бонусными пунктами 1 пункт равняется скидке в 1 евроцент. Бонусные баллы, накопленные в текущем году, можно использовать для получения скидки до конца января следующего года. Таким образом, баллы, накопленные в 2024 году, можно использовать до 31 января 2025 года (включительно), после чего они сгорают.
На картах лояльности сети аптек Südameapteek
Клиент получает 5% бонусных денег с каждого купленного товара для здоровья за исключением предложений по карте клиента. Это означает, что с каждого потраченного 1 евро на карточку клиента начисляют 5 центов бонусных денег, которыми можно воспользоваться при оплате последующих покупок в удобное время.
Накопленные бонусы отображаются в чеке – в виде бонусных пунктов.
На картах лояльности сети аптек Apotheka, которыми можно пользоваться во всех аптеках сети, магазине Apotheka Beauty и зоомагазинах Pet City
Покупатели в возрасте от 16 до 59 лет могут накапливать бонусы (А-деньги) в размере от 1–6% от суммы покупки при приобретении товаров по обычной цене в магазинах Pet City и Apotheka Beauty, а также товаров для здоровья в аптеке.
Если сумма покупок клиента в аптеке (за исключением лекарственных средств), в зоомагазине Pet City или магазине Apotheka Beauty в течение предшествующих 12 месяцев составляет:
▪ менее 50 евро, клиент накапливает А-деньги в размере 1% от суммы покупки;
▪ 50–100 евро – 2%;
▪ 100–150 евро – 3%;
▪ 150–200 евро – 4%;
▪ 200–250 евро – 5%;
▪ более 250 евро – 6% от суммы покупки.
Накопленные при покупке бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок (за исключением покупки лекарств в интернет-аптеке Apotheka).
1 февраля А-деньги автоматически удаляют с клиентского счета.
На картах клиента Grossi Toidukaubad
Бонусы на счете клиента накапливаются в течение шести месяцев и могут быть использованы в течение полугода + один месяц. Периоды накопления и сроки действия являются фиксированными согласно календарному году, и их два:
▪ бонусы за покупки 1 января, февраля, марта, апреля, мая, июня накапливаются до 30 июня и могут быть использованы для оплаты до 31 июля;
▪ бонусы за покупки 2 июля, августа, сентября, октября, ноября и декабря накапливаются до 31 декабря и могут быть использованы для оплаты до 31 января.
Cтоимость 1 бонуса составляет 1 евро, на карточку клиента зачисляется от 1 до 2 процентов от стоимости каждой покупки не дешевле 2 евро. По истечении срока действия бонусный остаток аннулируется.
Где сгорают бонусы 31 марта?
На картах клиента Aitäh сети магазинов Maxima
С каждой покупки клиенту начисляется 1% от суммы покупки в бонусных деньгах, и ими можно расплачиваться уже во время следующего визита в магазин. В денежном эквиваленте 1 Maxima raha равняется 1 евро.
На картах лояльности сети аптек Benu
Начисление бонусных пунктов зависит от суммы покупок за год:
▪ до 49 евро – 3%,
▪ 50–99 евро – 4%,
▪ 100–249 евро – 5%,
▪ 250–499 евро – 6%,
▪ более 500 евро – 7%.
Бонусными деньгами Benu можно оплачивать все товары, покупаемые в аптеке. Бонусы, полученные в предыдущем календарном году, 1 апреля будут аннулированы. Скидки и бонусы учитываются только при оплате покупок в аптеке (скидка не распространяется на платежи, совершаемые банковским переводом).
Нужно следить самим
Многие программы лояльности не предусматривают конкретного дня, когда сгорают накопленные бонусы, и владельцу карточки клиента следует следить за их статусом самостоятельно.
Обычно бонусные пункты можно использовать в течение года или двух после того, как они были получены. Остаток бонусной суммы можно найти на чеке или в среде самообслуживания на сайте компании. В числе таких программ лояльности:
Prisma Konto
В сети супермаркетов Prisma чем больше клиент тратит, тем больший процент от суммы он получает на карту. Бонус рассчитывается на основе суммы покупок за предыдущий месяц и может составлять от 1% до 3% в зависимости от общей суммы покупок.
С первого потраченного евро бонус составит 1%, с 250 евро – уже 2%, а с 400 евро – 3% от суммы покупки.
Konto-бонусы действуют 1 год с момента их перечисления, их можно тратить на покупке в любом магазине сети. Единой даты, когда у всех клиентов истекают накопления, нет.
Карта клиента Rimi
Бонусные деньги с клиентской карты Rimi не привязаны к календарному году. За каждую покупку клиент накапливает пункты Minu Rimi в размере 1% от суммы покупки, стоимость одного пункта составляет 0,01 евро (один цент). Бонусы Sinu Rimi raha действуют в течение 1 года с момента зачисления на карту. При оплате Sinu Rimi raha всегда в первую очередь используют бонусы, которые были зачислены раньше. Таким образом, у каждого клиента срок действия индивидуален, и бонусы не сгорают все одновременно.
K-Rauta
Баллы Smart net клиентам начисляют на специальный счет их карты – за
покупки в интернет-магазине и в розничных магазинах, где действует программа лояльности. Участникам программы в зависимости от уровня лояльности возвращают в виде баллом от 1 до 2% от суммы покупки в интернет-магазине и в физических магазинах партнеров, участвующих в программе лояльности, т. е. 1 балл Smart net равен 1–2 евроцентам.
Накопленные в период с 1 января по 30 июня баллы действуют до 31 августа; накопленные в период с 1 июля по 31 декабря действительны до 28 февраля.
Баллы, не использованные в указанные периоды, сгорают.
Карта клиента Соор
В Coop бонусные средства, собранные за календарный год, доступны для использования в течение 12 месяцев с момента начисления.
Бонусные пункты Tallink и Silja Line (программа лояльности Club One)
Бонусные пункты начисляют за каждое путешествие на маршрутах Tallink и Silja Line, а также за покупки, которые были сделаны на борту судов, в гостиницах сети Tallink Hotels в Таллинне и Риге, в ресторанах NOK NOK и Ristorante Flavore в Таллинне, в магазинах ТЦ Sadamarket в Таллинне.
Расчёт бонусных пунктов зависит от уровня Club One: за каюту, билеты на поездки и/или перевозку транспортного средства за каждый потраченный евро начисляют от 30 до 40 пунктов.
За другие услуги Tallink & Silja Line за каждый потраченный евро начисляют от 21 до 29 пунктов. Бонусные пункты действуют в течение 24 месяцев после их регистрации в системе Club One.