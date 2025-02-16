Успеть до 31-го числа. Где следует поскорее потратить накопленные бонусы, чтобы они не пропали?

„В целом, клиенты Selver с удовольствием используют накопленные бонусные баллы, и деньги на Partnerkaart не остаются. Средняя сумма неиспользованных клиентом бонусных баллов – менее 10 евро“, – констатирует представитель Selver Марианн Ярвела.

„Каждый год мы напоминаем клиентам о необходимости использовать бонусы до истечения срока их действия – как в магазинах, так и через СМИ. Тем не менее, по статистике прошлых лет, ежегодно остаётся неиспользованными более 400 000 евро“, – заметила она.

Яника Яаго, представитель Maxima, говорит, что в 2024 году клиенты накопили бонусных денег на сумму более 5,5 миллиона евро, и на сегодняшний день из этой суммы остается неиспользованным более четверти, то есть около 1,5 миллиона евро.

По словам представителя Соор Маарьи Карин, неиспользованными остается около 2% бонусов, и невостребованные средства направляют на обновление местной сети магазинов и поддержку региональных благотворительных проектов.

Например, представитель сети Rimi Теэт Кольял говорит, что их клиенты используют 90% бонусов, и добавляет, что программа предусматривает возможность пожертвовать эти средства Красному Кресту.

В торговых сетях „МК-Эстонии“ сообщили, что в последние годы покупатели стали ответственнее относиться к своим накоплениям и такого, когда невостребованными остаются накопленные бонусы на сумму более миллиона евро, уже не происходит.

„В среднем по программе лояльности Prisma Konto наши клиенты накапливают бонус в размере 170 евро в год“, – отмечает представитель Prisma Лийна Каррон.

Но увы: лежащие на карте бонусные деньги спустя некоторое время сгорают, и, если забыть вовремя воспользоваться ими, предприниматель будет благодарен за подарок – тем более что иногда на карточках клиентов лежат значительные суммы.

Карточки постоянного клиента, или карты лояльности, сейчас имеются практически у каждого предприятия, продающего товары или услуги. Их можно найти в кошельке практически любого жителя Эстонии. С их помощью клиент может накапливать с каждой покупки бонусные пункты, а потом реализовывать их, например оплачивая очередную покупку.

Накопленные при покупке бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок (за исключением покупки лекарств в интернет-аптеке Apotheka).

▪ менее 50 евро, клиент накапливает А-деньги в размере 1% от суммы покупки;

Если сумма покупок клиента в аптеке (за исключением лекарственных средств), в зоомагазине Pet City или магазине Apotheka Beauty в течение предшествующих 12 месяцев составляет:

Покупатели в возрасте от 16 до 59 лет могут накапливать бонусы (А-деньги) в размере от 1–6% от суммы покупки при приобретении товаров по обычной цене в магазинах Pet City и Apotheka Beauty, а также товаров для здоровья в аптеке.

На картах лояльности сети аптек Apotheka, которыми можно пользоваться во всех аптеках сети, магазине Apotheka Beauty и зоомагазинах Pet City

Клиент получает 5% бонусных денег с каждого купленного товара для здоровья за исключением предложений по карте клиента. Это означает, что с каждого потраченного 1 евро на карточку клиента начисляют 5 центов бонусных денег, которыми можно воспользоваться при оплате последующих покупок в удобное время.

Используя карту Partnerkaart, клиенты накапливают скидку с покупок, а не реальные деньги. Вдобавок клиент получает один бонусный пункт с каждого потраченного евро. При оплате покупок бонусными пунктами 1 пункт равняется скидке в 1 евроцент. Бонусные баллы, накопленные в текущем году, можно использовать для получения скидки до конца января следующего года. Таким образом, баллы, накопленные в 2024 году, можно использовать до 31 января 2025 года (включительно), после чего они сгорают.

На карточках Partnerkaart, которыми можно пользоваться в магазинах Selver, Delice, Kaubamaja, I.L.U. и L’Occitane

Бонусы на счете клиента накапливаются в течение шести месяцев и могут быть использованы в течение полугода + один месяц. Периоды накопления и сроки действия являются фиксированными согласно календарному году, и их два:

▪ бонусы за покупки 1 января, февраля, марта, апреля, мая, июня накапливаются до 30 июня и могут быть использованы для оплаты до 31 июля;

▪ бонусы за покупки 2 июля, августа, сентября, октября, ноября и декабря накапливаются до 31 декабря и могут быть использованы для оплаты до 31 января.

Cтоимость 1 бонуса составляет 1 евро, на карточку клиента зачисляется от 1 до 2 процентов от стоимости каждой покупки не дешевле 2 евро. По истечении срока действия бонусный остаток аннулируется.

Где сгорают бонусы 31 марта?

На картах клиента Aitäh сети магазинов Maxima

С каждой покупки клиенту начисляется 1% от суммы покупки в бонусных деньгах, и ими можно расплачиваться уже во время следующего визита в магазин. В денежном эквиваленте 1 Maxima raha равняется 1 евро.

На картах лояльности сети аптек Benu

Начисление бонусных пунктов зависит от суммы покупок за год:

▪ до 49 евро – 3%,

▪ 50–99 евро – 4%,

▪ 100–249 евро – 5%,

▪ 250–499 евро – 6%,

▪ более 500 евро – 7%.

Бонусными деньгами Benu можно оплачивать все товары, покупаемые в аптеке. Бонусы, полученные в предыдущем календарном году, 1 апреля будут аннулированы. Скидки и бонусы учитываются только при оплате покупок в аптеке (скидка не распространяется на платежи, совершаемые банковским переводом).

Нужно следить самим

Многие программы лояльности не предусматривают конкретного дня, когда сгорают накопленные бонусы, и владельцу карточки клиента следует следить за их статусом самостоятельно.

Обычно бонусные пункты можно использовать в течение года или двух после того, как они были получены. Остаток бонусной суммы можно найти на чеке или в среде самообслуживания на сайте компании. В числе таких программ лояльности:

Prisma Konto