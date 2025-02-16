„Ели крыс и костный клей“. Жители блокадного Ленинграда вспоминают, как пережили самую страшную военную осаду

„Я родилась в августе 1941-го, в Ленинграде, – рассказывает Инна Иосифовна. – Мало что помню из тех событий, я совсем маленькая была. Но вся наша семья – мама, бабушка, мамина сестра – все мы жили в Ленинграде до конца блокады. Когда выли сирены и надо было спускаться в бомбоубежище, мама заворачивала меня в одеяльце и отдавала бабушке – она уходила первой, мама – позже. Однажды, как мама рассказывала, был настолько сильный удар, что бабушку, когда та спускалась по лестнице, взрывной волной отбросило и прижало к стене, а меня откинуло так далеко, что долго не могли найти“.

Многие из тех блокадников, кто жив до сих пор, пережили страшные времена будучи детьми.

„Раньше мы не платили за аренду, но в новом году получили счет, – рассказывает Евгений Федорович. – Вряд ли потянем даже небольшую сумму, ведь взносы в обществе совсем мизерные – 5 евро в год, и то платят уже не все“.

„Активистам“ – уже далеко за восемьдесят, старше всех в Таллиннском обществе жителей блокадного Ленинграда – Тамара Сергеевна Ромашкина, ей в прошлом году исполнился 101 год.

На встречи приходят самые активные, отмечает Инна Иосифовна. А ведь еще три-четыре года назад в обществе состояло более ста человек. Но свою лепту внес не только возраст, но и ковид.

„Мы стараемся как-то привлечь людей к общению. Поездки организуем, экскурсии, когда есть возможность, – говорит Линда Карловна. – Летом ходим на прогулки. Даже на рыбалку выезжали в Локса. Когда-то и в Петербург ездили“.

Каждый год общество собирает юбиляров текущего года в кафе – чтобы символически отметить круглые даты и поздравить именинников.

„Да! Мы на своем посту каждый четверг, с десяти утра и до двух часов дня, – поясняет Евгений Федорович. – И иначе никак – вдруг кто-то захочет прийти с каким-то важным вопросом или просто пообщаться. Должна быть такая возможность“.

Но задолго до этого из блокадного Ленинграда семью Евгения Александрова эвакуировали в Новосибирск.

„Двадцать девять судов прошел. Все новости страны – о смене власти, о сильных мира всего – узнавали, будучи в рейсе, – смеется Евгений Федорович. – Даже свой 80-летний юбилей я отметил на корабле“.

Впоследствии Александров вернулся в Ленинград, чтобы учиться – сначала в Ленинградском арктическом училище, позже – в Морской академии имени адмирала С. О. Макарова. Всю жизнь прослужил в эстонском пароходстве электромехаником.

„А я из того времени запомнил только три момента, – признается Евгений Федорович. – Во-первых, как калоши потерял, когда бежал в бомбоубежище. Мне четыре года было тогда. Второй момент – я сидел на кухне у окна и видел, как соседний дом горит – запомнилось яркое пламя. И третье – когда нас эвакуировали. Подошел катер, нас погрузили в трюм… Это было мое первое знакомство с водным транспортом. Наверное, оно и определило весь мой дальнейший путь, который всегда был связан с морем“.

„Она очень любила делать запасы, особенно – крупу закупать. Покупала и все время этой крупой занималась – чтобы вредители в ней не заводились, она пересыпала ее, а банки встряхивала, долго постукивала ими по столу, утрамбовывая. Будучи взрослой я тоже так стала делать, тогда никакие жучки в крупе не заведутся – проверено. Так вот, у бабушки всегда был большой запас крупы. И это нас спасло. Еще иногда братья моей мамы, летчики, посылки присылали“, – рассказывает женщина.

„Стали искать меня… А искать и некому было, людей было мало, все умирали. На нашей улице из детей я была одна. Так вот, стали меня искать, и я голос подала – услышали. Я была вся покрыта осколками стекла. Но не пострадала, потому что бабушка мне всегда лицо закрывала красивым покрывалом“, – вспоминает она.

Маленькой Инне было на тот момент всего несколько месяцев, но она выжила.

„Потом варили. Однажды мама оставила на ночь кастрюлю. Даже какой-то булыжник сверху положила, а утром, слышим, плачет – крысы и булыжник свалили, и кастрюлю опрокинули, – рассказывает она. – А еще помню крысу в клетке. Я думаю, ее потом съели. Что только не ели… Костный клей – он был в виде сухих коричневых пластинок. Постучишь пластинками, а они звенят. Из этих пластинок потом кисели делали. После войны одна такая пластинка у нас дома даже сохранилась“.

После бомбежек складов в котлованах с водой плавали ошметки капустных листьев – люди их багром вылавливали, говорит Линда.

„Я маме благодарна, она нас с братом спасла. Когда в домах в Ленинграде отключили отопление, мы переехали на Охту. Там у бабушки был деревянный дом и хорошая большая плита на дровах. За счет нее и обогревали дом. Помню, мы ходили и собирали доски, даже заборы ломали для растопки“, – вспоминает Линда Карловна.

„Его отец, мой дедушка, бежал от голода из Пыльтсамаа в Ленинградскую область, там женился, а папа уже родился в Ленинграде, его крестили в эстонской церкви (Церковь святого Иоанна в Санкт-Петербурге – прим.ред), у меня даже есть выписка из церковной книги“, – рассказывает Линда Карловна.

Линде Парик в 1941-м исполнилось три года. Отец Линды Карловны – эстонец, но родился в России.

отмашут, а потом мимоходом по кружке пивка выпьют – и на репетицию. Задора много было“.

„В наше время в Кивиыли жизнь кипела. Потому что работали большой химический комбинат и шахта, народу в городе было порядка десяти тысяч человек. И еще у нас был Дом культуры, который гремел на всю Эстонию. Наш ансамбль песни и пляски, в котором я танцевал, даже в одном зале вместе с Георгом Отсом выступал, – с улыбкой вспоминает Евгений Федорович. – Ребята были заводные, хоть и шахтеры. Сначала в шахте часов шесть киркой

В 1948 году его семья из Пскова перебралась в Кивиыли, где жила сестра бабушки.

После войны семья Александровых вернулась из эвакуации, но квартира в Ленинграде не сохранилась, поэтому поехали во Псков.

„Помню, дважды плавал по Оби на теплоходах. Зашел в машинное отделение – а там огромные механизмы работают! Это меня как ребенка поразило и, наверное, тоже сыграло свою роль в выборе профессии“, – вспоминает он.

На Охте у бабушки собралась вся семья: две папины сестры со своими детьми, так что и детей было много, и взрослых.

„У меня был младший брат, совсем маленький, – вспоминает Линда Карловна. – По возрасту он должен был начать ходить, но так и не смог, потом и говорить перестал… Моя бабушка маме все время говорила: „Зачем ты, Мария, его кормишь, все равно он умрет!“ Я как сейчас помню: брат сидит на стуле, в луже, ручки тянет, есть просит… А мама возьмет кусочек хлеба, разомнет его в марлице и дает брату, как соску… Так усилиями мамы брат остался жив“.

Взрослые работали: тети Линды – в больнице, а дядя служил в Кронштадте.

„Он иногда сухие пайки нам подкидывал, это было спасение, – признает Линда Карловна. – И еще помогло то, что мы все вместе жили“.

Когда объявляли воздушную тревогу, всех детей закутывали в одеяла – и в погреб, на полки „буквально столбиками усаживали“, по словам Линды Карловны.

„Основная нагрузка была на маме. Так как карточки отоваривали в городе, ей приходилось с Охты пешком через мост в город ходить, – вспоминает женщина. – И однажды она не вернулась. Мы думали: все, мамы больше нет… А оказалось, она упала по пути, наверное, от голода. Всю ночь пролежала, а когда очнулась, на ней уже два трупа лежали. Видно, люди подумали, что и она умерла… В общем, мама пришла домой. Но, конечно, при ней уже ни карточек, ни хлеба не было“.

После снятия блокады семья Линды вернулась в свою квартиру.

„Она была вся разворована, в доме отопления не было. Мы построили тогда из кирпичей временную печку, на ней даже готовить можно было, а трубу вывели через форточку на улицу. Мне так нравилось с улицы на окна смотреть – у каждого на трубе была своя крышечка…“, – вспоминает она.

После войны отца Линды Парик как этнического эстонца отправили восстанавливать колхозы в Эстонии. Однако впоследствии эстонское гражданство Линда Карловна получила вовсе не по папе, а по мужу.

„А мама долго не решалась сюда ехать, квартиру в Ленинграде не хотела бросать“, – говорит она.