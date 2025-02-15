Невидимые герои медицины: в Эстонии отмечают День операционных медсестер

Операционную медсестру по праву называют правой рукой хирурга. В ее задачи входит обеспечение стерильных условий в операционной, своевременная подача инструментов и слаженная работа всей команды. Они должны быть точными, внимательными и готовыми к любой непредвиденной ситуации.

„Говорят, что операционная медсестра всегда должна думать на два шага вперед, — говорит опытная операционная медсестра хирургической клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Хелин Круузенберг. — Наша работа требует быстрой реакции и умения сохранять хладнокровие даже в самых сложных ситуациях“.

Операционную медсестру часто сравнивают с хозяйкой дома, которая должна и порядок поддерживать, и всех всем обеспечить: „Мы ответственны за то, чтобы все было подготовлено и работало как часы — почти как дома, когда и еда на столе, и комнаты прибраны. Точно так же и в операционной все должно безупречно функционировать“, — описывает она свою работу.

Операционные медсестры часто остаются в тени других медицинских работников. Их работа становится заметной только тогда, когда что-то идет не по плану. Их точность, преданность делу и профессионализм гарантируют пациентам наилучшее лечение, а хирургам — чувство безопасности, благодаря чему каждая операция проходит гладко.

Международный день операционных медсестер — прекрасная возможность выразить признательность и благодарность тем, кто каждый день трудится ради жизни и здоровья пациентов.

В 2009 году Международной ассоциацией операционных медсестер был учрежден профессиональный праздник как признание труда операционной медсестры. Он получил название Международный день операционной медсестры и отмечается ежегодно 15 февраля.

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