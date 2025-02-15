Эстонка Симона Ревягин завоевала на Европейском юношеском олимпийском фестивале вторую медаль

17-летняя Симона Ревягин на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани завоевала свою вторую медаль, набрав 145,75 очка в дисциплине „Биг-эйр“ и став серебряным призером. Золото досталось 16-летней британке Сандре Каун с результатом 170,50 очков.

Ранее Ревягин одержала победу в слоупстайле, набрав 86,00 баллов во втором заезде. Серебро в этой дисциплине завоевала датчанка Силье Кинкеад (82,50 балла), а бронза — Сандра Каун (80,00 баллов).

„Это невероятное чувство! Я и представить себе не могла, что покину олимпийский фестиваль с двумя медалями!“ — поделилась Симона. Золотую медаль она посвятила своему отцу, который привел её во фристайл, а серебряную — сестре Мирьям, представлявшей Эстонию на юношеской Олимпиаде в Канвонде.

Эта медаль Симоны Ревягин стала пятой для сборной Эстонии на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани.

Вчера серебряным призером в мужском одиночном катании стал фигурист Владислав Чураков. Он установил личный рекорд в короткой программе, набрав 62,82 балла, а в произвольной программе добавил еще 119,62 балла. Ранее, в четверг, 14-летняя Элина Гойдина завоевала серебро в женском одиночном катании.

В среду Симона Ревягин одержала победу в лыжном фристайле, набрав 77,25 балла в первом спуске и 86,00 баллов во втором, что принесло ей золотую медаль. Сноубордистка Лаура Анга завоевала серебро в дисциплине „слоупстайле“. 15-летняя Лаура показала высокий результат в первом спуске с 78 баллами и оказалась одной из немногих, кто остался на ногах на сложной трассе.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится раз в два года.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 проходит в Бакуриани (Грузия) с 9 по 16 февраля, где молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревнуются в 8 видах спорта.

Впервые Европейский юношеский олимпийский фестиваль был проведен в Брюсселе в 1991 году. Грузия впервые принимает зимний фестиваль. В 2015-м Тбилиси стал ареной соревнований летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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