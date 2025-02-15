Представители комиссий Рийгикогу встретились с делегацией МВФ

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн, заместитель председателя Андрей Коробейник, члены комиссии Марек Рейнаас, Айвар Сыэрд и Март Вырклаэв пояснили, что экономический спад существенно повлиял на конкурентоспособность предприятий Эстонии.

Аккерманн сообщила, что в отношении бюджетной политики принимаются меры, направленные на повышение доходной базы, сокращение расходов в бюджете и улучшение баланса между доходами и расходами.

„На бюджет во многом влияет рост расходов на оборону, которые в настоящий момент составляют 3 % ВВП, но мы двигаемся в направлении 5 %“, – сказала Аккерманн. Она добавила, что дефицит бюджета по прогнозам составит 3 %.“Основная цель бюджетной политики на ближайшие годы – сокращение дефицита. Значительная часть расходов в бюджете Эстонии проиндексирована, либо расходы связаны с ростом ВВП. К таковым относятся, например, финансирование высшего образования и науки и расходы на оборону. Также есть расходы, привязанные к индексу потребительских цен, например, пенсии. В результате расходы в бюджете растут быстрее доходов. Поэтому необходимы структурные реформы бюджетной политики, в первую очередь – сокращение влияния индексов“, – пояснила Аккерманн.

Член комиссии по экономике Андрес Сутт отметил, что экономика Эстонии имеет все возможности для нового цикла роста с активным технологическим развитием. Поддержание привлекательной инвестиционной среды, предложение чистой энергии от ветра до атома, разносторонняя доступность капитала для стартапов, быстрорастущих и традиционных предприятий, а также наличие квалифицированной рабочей силы, отвечающей изменившимся нуждам рынка – все эти факторы обеспечивают экономический успех Эстонии. При этом для роста доли основанного на рынках капитала финансирования важно увеличение инвестиций населения во вторую и третью ступени пенсионного страхования. Сутт пояснил, что, согласно прогнозам, экономика Эстонии вырастет на 1,6 % в 2025 году и примерно на 3 % в следующие два года.