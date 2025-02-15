Представители комиссий Рийгикогу встретились с делегацией МВФ(11)
На этой неделе представители финансовой комиссии Рийгикогу и комиссии по экономике встретились с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) и представили ей обзор ситуации и перспектив финансового сектора Эстонии, а также текущей экономической ситуации в стране.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн, заместитель председателя Андрей Коробейник, члены комиссии Марек Рейнаас, Айвар Сыэрд и Март Вырклаэв пояснили, что экономический спад существенно повлиял на конкурентоспособность предприятий Эстонии.
Аккерманн сообщила, что в отношении бюджетной политики принимаются меры, направленные на повышение доходной базы, сокращение расходов в бюджете и улучшение баланса между доходами и расходами.
„На бюджет во многом влияет рост расходов на оборону, которые в настоящий момент составляют 3 % ВВП, но мы двигаемся в направлении 5 %“, – сказала Аккерманн. Она добавила, что дефицит бюджета по прогнозам составит 3 %.“Основная цель бюджетной политики на ближайшие годы – сокращение дефицита. Значительная часть расходов в бюджете Эстонии проиндексирована, либо расходы связаны с ростом ВВП. К таковым относятся, например, финансирование высшего образования и науки и расходы на оборону. Также есть расходы, привязанные к индексу потребительских цен, например, пенсии. В результате расходы в бюджете растут быстрее доходов. Поэтому необходимы структурные реформы бюджетной политики, в первую очередь – сокращение влияния индексов“, – пояснила Аккерманн.
Член комиссии по экономике Андрес Сутт отметил, что экономика Эстонии имеет все возможности для нового цикла роста с активным технологическим развитием. Поддержание привлекательной инвестиционной среды, предложение чистой энергии от ветра до атома, разносторонняя доступность капитала для стартапов, быстрорастущих и традиционных предприятий, а также наличие квалифицированной рабочей силы, отвечающей изменившимся нуждам рынка – все эти факторы обеспечивают экономический успех Эстонии. При этом для роста доли основанного на рынках капитала финансирования важно увеличение инвестиций населения во вторую и третью ступени пенсионного страхования. Сутт пояснил, что, согласно прогнозам, экономика Эстонии вырастет на 1,6 % в 2025 году и примерно на 3 % в следующие два года.
Мониторинг экономики государств-членов МФВ, в том числе экономики Эстонии, как правило производится в рамках проходящих раз в год экономико-политических консультаций. Распространенное название „Консультации по статье IV“ связано с четвертой статьей устава МВФ. Внутригосударственным партнером МВФ в Эстонии является Банк Эстонии, публикующий на своем сайте обзоры результатов миссий и прочую связанную с этим информацию.
Рабочая группа миссии уточняет цели цикла статьи IV, их объемы, детали, сроки и ожидаемые результаты. Группа заинтересована в обсуждении текущей ситуации в сфере макроэкономики, налогов и финансов, а также в обсуждении прогнозов, рисков и политики. В ходе встречи в парламенте рабочая группа хочет до начала консультаций по статье IV получить у комиссий Рийгикогу информацию об аналитической и политической программе деятельности.
Поскольку речь идет о промежуточной миссии МВФ, рабочая группа не подготавливает заявлений об итогах и не проводит пресс-конференций. В то же время, промежуточная миссия важна, так как на ее основе, как правило, подготавливается первая версия доклада по статье IV. В процессе мониторинга в нее вносятся дополнительные материалы и экономико-политические заявления.
Миссией МВФ руководил Винченцо Гуццо. В миссию также входили Бинцзе Ху, Ирина Бунда и Карлос де Резенде.
Один раз в год валютный фонд обсуждает со всеми государствами-членами важные вопросы экономической политики. По завершении консультаций МВФ подготавливает отчет, в котором эксперты фонда дают оценку экономической политике Эстонии.