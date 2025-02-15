Тартуский Университет и санаторий Вярска подписали соглашение о сотрудничестве

Тартуский Университет и AО Санаторий Вярска с 2015 года активно сотрудничают в разработке и внедрении инновационных решений в области здравоохранения и реабилитации. Теперь партнеры предприняли следующий шаг для укрепления своего сотрудничества и подписали соглашение о сотрудничестве, которое создает прочную основу для дальнейших исследований и разработок.

На сегодняшний день сотрудничество осуществлялось в следующих направлениях:

· исследование воздействия реабилитационных процедур, ориентированных на механические свойства мышц;

· анализ возможностей внедрения новых методов реабилитации для повышения качества восстановительного лечения;

· исследования минеральной воды и лечебной грязи Вярска, а также консультации для улучшения возможностей бальнеологического применения этих природных ресурсов;

· разработка продуктов на основе минеральной воды, включая спрей для носа и горла Tsilk, инновационный продукт, созданный на минеральной воде Вярска.

Кайри Устав, член правления AО Санаторий Вярска, подчеркнула важность сотрудничества: „Для нас самое главное — предлагать нашим клиентам высококачественное обслуживание и научно обоснованное лечение. На протяжении десятилетий мы изучаем влияние местных лечебных грязей и минеральных вод на здоровье человека. Сотрудничество с Тартуским университетом поможет нам еще лучше понять эти природные ресурсы и эффективнее применять их на практике“.

„Такое сотрудничество имеет ключевое значение для переноса научных решений из лабораторий в сферу реального применения. Долгосрочное сотрудничество между Тартуским университетом и AО Санаторий Вярска является хорошим примером того, как наука и предпринимательство могут совместно

способствовать благополучию людей“, — прокомментировал Михкель Таммо, руководитель кафедры предпринимательства Тартуского университета.

Подписание соглашения подтверждает совместные усилия партнеров по улучшению синергии науки и практических решений, тем самым поддерживая развитие эстонской медицинской науки.

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