Абсурдная ситуация: полицейские приходят к пожилым людям проводить дактилоскопию на дому, но времени на фото у них не хватает

В 2022 году министр внутренних дел Кристиан Яани заверил, что если представители полиция придут к человеку домой, чтобы снять отпечатки его пальцев, то они обязательно должны помочь пожилому человеку сфотографироваться для оформления ID-карты.

Однако в конце прошлого года старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам сообщила, что у сотрудников полиции по-прежнему нет времени фотографировать документы в квартирах пожилых людей и домах попечения, хотя отпечатки пальцев у людей уже берут.