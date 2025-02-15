Новости Эстонии
15.02.2025, 09:24

Абсурдная ситуация: полицейские приходят к пожилым людям проводить дактилоскопию на дому, но времени на фото у них не хватает

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PPA и министр внутренних дел дали противоречивые объяснения относительно того, должен ли сотрудник полиции, снимающий отпечатки пальцев у пожилого человека дома, помогать ему в фотографировании.
PPA и министр внутренних дел дали противоречивые объяснения относительно того, должен ли сотрудник полиции, снимающий отпечатки пальцев у пожилого человека дома, помогать ему в фотографировании.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Последнее время представители полиции ходят по домам пожилых людей с ограниченными возможностями, чтобы снять отпечатки пальцев для оформления документов. Однако пока неясно, будет ли полиция помогать с фотографированием или нет.

В 2022 году министр внутренних дел Кристиан Яани заверил, что если представители полиция придут к человеку домой, чтобы снять отпечатки его пальцев, то они обязательно должны помочь пожилому человеку сфотографироваться для оформления ID-карты.

Однако в конце прошлого года старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам сообщила, что у сотрудников полиции по-прежнему нет времени фотографировать документы в квартирах пожилых людей и домах попечения, хотя отпечатки пальцев у людей уже берут.

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