15.02.2025, 09:24
Абсурдная ситуация: полицейские приходят к пожилым людям проводить дактилоскопию на дому, но времени на фото у них не хватает(34)
ФОТО: | Delfi Meedia
Последнее время представители полиции ходят по домам пожилых людей с ограниченными возможностями, чтобы снять отпечатки пальцев для оформления документов. Однако пока неясно, будет ли полиция помогать с фотографированием или нет.
В 2022 году министр внутренних дел Кристиан Яани заверил, что если представители полиция придут к человеку домой, чтобы снять отпечатки его пальцев, то они обязательно должны помочь пожилому человеку сфотографироваться для оформления ID-карты.
Уже подписаны?