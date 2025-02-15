В конце февраля Lidl откроет магазин в Выру. Торговая сеть стремительно расширяется

Магазин с торговой площадью 1425 квадратных метров расположен по адресу Луха 12. Здание построено в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE и использует только экологически чистую энергию. Строительные работы выполнила компания Embach Ehitus, а проект разработало архитектурное бюро Sirkel & Mall.

Рядом с магазином обустроена парковка на 125 парковочных мест, из которых шесть мест зарезервированы для семей и людей с ограниченными возможностями. Имеются две станции зарядки электромобилей, а также отдельные парковки для велосипедистов.

В день открытия, 27 февраля, посетителям будут предложены различные скидки и сюрпризы. „Специальные предложения будут действовать в магазине в течение первых четырех недель после открытия“, — отмечают в компании. Регулярные специальные предложения действительны с понедельника по среду и с четверга по воскресенье.

Lidl начал работу в Эстонии в марте 2022 года, открыв сразу восемь магазинов в четырех городах. Магазин в Выру — семнадцатый магазин компании в Эстонии.

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