Ласнамяэ
15.02.2025, 08:40

ФОТО | День святого Валентина прошел в Ласнамяэ под знаком спорта

 

Управа района Ласнамяэ и Ледовый парк Ласнамяэ отметили День святого Валентина ярким спортивным праздником на коньках.

„В День святого Валентина мы традиционно открываем сезон мероприятий на открытом воздухе. Приятно видеть, что и в этом году к празднованию Дня друга присоединилось так много любителей активного отдыха. Даже небольшой мороз не помешал гостям провести насыщенный вечер на свежем воздухе“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Празднование Дня святого Валентина началось в Ледовом парке Ласнамяэ с танцевального представления клуба фигурного катания Talveunistus. В течение всего вечера желающие могли бесплатно кататься и арендовать коньки. Для новичков было организовано занятие по безопасному катанию на льду под руководством клуба Jäälind.

Мероприятие прошло при поддержке управы района Ласнамяэ и Ледового парка Ласнамяэ.

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