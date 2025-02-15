ФОТО | День святого Валентина прошел в Ласнамяэ под знаком спорта

„В День святого Валентина мы традиционно открываем сезон мероприятий на открытом воздухе. Приятно видеть, что и в этом году к празднованию Дня друга присоединилось так много любителей активного отдыха. Даже небольшой мороз не помешал гостям провести насыщенный вечер на свежем воздухе“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.