ФОТО | День святого Валентина прошел в Ласнамяэ под знаком спорта

„В День святого Валентина мы традиционно открываем сезон мероприятий на открытом воздухе. Приятно видеть, что и в этом году к празднованию Дня друга присоединилось так много любителей активного отдыха. Даже небольшой мороз не помешал гостям провести насыщенный вечер на свежем воздухе“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Празднование Дня святого Валентина началось в Ледовом парке Ласнамяэ с танцевального представления клуба фигурного катания Talveunistus. В течение всего вечера желающие могли бесплатно кататься и арендовать коньки. Для новичков было организовано занятие по безопасному катанию на льду под руководством клуба Jäälind.
Мероприятие прошло при поддержке управы района Ласнамяэ и Ледового парка Ласнамяэ.