Дэвид Бекхэм зарегистрировал собственный товарный знак в России
Легендарный экс-футболист „Манчестер Юнайтед“ и „Реала“ Дэвид Бекхэм, прославившийся не только своими выдающимися достижениями на поле, но и успешными проектами в бизнесе и благотворительности, вновь привлек к себе внимание.
Компания DB Ventures, основанная экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте, сообщает АГН „Москва“.
Заявка на регистрацию была подана в июне прошлого года, и бренд получил права на выпуск продукции по международному классу №24. Теперь под именем Дэвида Бекхэма могут выпускаться ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и даже одеяла для домашних животных.
DB Ventures была создана в 2014 году для управления рекламными контрактами Бекхэма. Несмотря на продажу 55% акций компании американской брендинговой компании Authentic Brands Group в 2022 году, имя Бекхэма остается важным элементом коммерческих проектов фирмы.
Помимо этого, у Дэвида Бекхэма на территории России действует как минимум еще один товарный знак — David Beckham bodywear, который позволяет производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.
После начала полномасштабной войны в Украине Дэвид Бекхэм и его жена Виктория активно поддерживали украинцев. В марте 2022 года Дэвид передал свой Instagram-аккаунт врачу из Харькова Ирине, которая использовала его платформу для того, чтобы показать реальности работы медиков в условиях войны.
Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида, а также дочь Харпер Севен.
Кроме того, пара пожертвовала более миллиона долларов на помощь украинским детям и инициировала дополнительный сбор средств для организации ЮНИСЕФ, продолжая оказывать поддержку в это трудное время.
Дэвид Бекхэм — легендарный английский футболист, который в своей карьере выступал за такие клубы, как „Манчестер Юнайтед“, „Престон“, мадридский „Реал“, „Лос-Анджелес Гэлакси“, „Милан“ и „Пари Сен-Жермен“. За время своей профессиональной карьеры Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, стал чемпионом Испании, США и Франции. Он также стал победителем Лиги чемпионов, был признан лучшим футболистом 1999 года по версии УЕФА и обладателем Серебряного мяча.