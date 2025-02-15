Футбол
15.02.2025, 08:30

Дэвид Бекхэм зарегистрировал собственный товарный знак в России

 
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
ФОТО: ROSLAN RAHMAN | Scanpix

Легендарный экс-футболист „Манчестер Юнайтед“ и „Реала“ Дэвид Бекхэм, прославившийся не только своими выдающимися достижениями на поле, но и успешными проектами в бизнесе и благотворительности, вновь привлек к себе внимание.

Компания DB Ventures, основанная экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте, сообщает АГН „Москва“.

Заявка на регистрацию была подана в июне прошлого года, и бренд получил права на выпуск продукции по международному классу №24. Теперь под именем Дэвида Бекхэма могут выпускаться ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и даже одеяла для домашних животных.

DB Ventures была создана в 2014 году для управления рекламными контрактами Бекхэма. Несмотря на продажу 55% акций компании американской брендинговой компании Authentic Brands Group в 2022 году, имя Бекхэма остается важным элементом коммерческих проектов фирмы.

Помимо этого, у Дэвида Бекхэма на территории России действует как минимум еще один товарный знак — David Beckham bodywear, который позволяет производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.

После начала полномасштабной войны в Украине Дэвид Бекхэм и его жена Виктория активно поддерживали украинцев. В марте 2022 года Дэвид передал свой Instagram-аккаунт врачу из Харькова Ирине, которая использовала его платформу для того, чтобы показать реальности работы медиков в условиях войны.

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида, а также дочь Харпер Севен.

Кроме того, пара пожертвовала более миллиона долларов на помощь украинским детям и инициировала дополнительный сбор средств для организации ЮНИСЕФ, продолжая оказывать поддержку в это трудное время.

Дэвид Бекхэм — легендарный английский футболист, который в своей карьере выступал за такие клубы, как „Манчестер Юнайтед“, „Престон“, мадридский „Реал“, „Лос-Анджелес Гэлакси“, „Милан“ и „Пари Сен-Жермен“. За время своей профессиональной карьеры Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, стал чемпионом Испании, США и Франции. Он также стал победителем Лиги чемпионов, был признан лучшим футболистом 1999 года по версии УЕФА и обладателем Серебряного мяча.

На данный момент, в возрасте 49 лет, Дэвид Бекхэм является президентом клуба МЛС „Интер Майами“.

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