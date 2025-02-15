Дэвид Бекхэм зарегистрировал собственный товарный знак в России

Компания DB Ventures, основанная экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте, сообщает АГН „Москва“.

Заявка на регистрацию была подана в июне прошлого года, и бренд получил права на выпуск продукции по международному классу №24. Теперь под именем Дэвида Бекхэма могут выпускаться ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и даже одеяла для домашних животных.

DB Ventures была создана в 2014 году для управления рекламными контрактами Бекхэма. Несмотря на продажу 55% акций компании американской брендинговой компании Authentic Brands Group в 2022 году, имя Бекхэма остается важным элементом коммерческих проектов фирмы.

Помимо этого, у Дэвида Бекхэма на территории России действует как минимум еще один товарный знак — David Beckham bodywear, который позволяет производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.

После начала полномасштабной войны в Украине Дэвид Бекхэм и его жена Виктория активно поддерживали украинцев. В марте 2022 года Дэвид передал свой Instagram-аккаунт врачу из Харькова Ирине, которая использовала его платформу для того, чтобы показать реальности работы медиков в условиях войны.

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвида, а также дочь Харпер Севен.

Кроме того, пара пожертвовала более миллиона долларов на помощь украинским детям и инициировала дополнительный сбор средств для организации ЮНИСЕФ, продолжая оказывать поддержку в это трудное время.