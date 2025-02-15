За год количество сделок с квартирной собственностью выросло на 30 %

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в декабре составлял 2 410 евро за кв. метр.

Если в декабре в индексированных городах было совершено 1 260 сделок с квартирной собственностью, то в январе их количество достигло 1 139.

Пеэп Сооман, партнер Pindi Kinnisvara по продажам, отметил, что в сравнении с январем минувшего года наблюдается значительным рост рынка. „При сопоставлении январских показателей нынешнего и прошлого года общее количество сделок с квартирной собственностью как в Таллинне, так и во всех индексированных городах возросло на целых 30 процентов, что демонстрирует существенный подъем“, – сказал Сооман.

„Участники рынка по-прежнему проявляют осторожность, однако рынок все же продолжает функционировать, и это хорошая новость как для продавцов, так и для покупателей“, – добавил он.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс расположен на 14 процентов ниже.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась средневзвешенная стоимость квадратного метра сделок купли-продажи квартирной собственности, совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.

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