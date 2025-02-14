Эстонский фигурист завоевал серебро на Европейском юношеском олимпийском фестивале

В Грузии на молодежном олимпийском фестивале Владислав Чураков завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании, набрав 182,44 балла. Он установил личный рекорд в короткой программе, набрав 62,82 балла, а в произвольной программе добавил еще 119,62 балла.

„Я очень доволен как короткой, так и произвольной программой. Олимпийский фестиваль для меня очень важен, мне здесь очень нравится. Чувствую, что здесь даже лучше соревноваться, чем в Таллинне, потому что публика активно поддерживает“, — рассказал новый серебряный призер через пресс-службу Эстонского олимпийского комитета.

Чураков, 15 лет, тренируется в школе фигурного катания Анны Леванди, где занимается вместе с чемпионкой Европы 2025 года Ниной Петрыкиной и золотым медалистом Олимпийского фестиваля 2022 года Арлетом Леванди, которые являются его вдохновителями.

„Звание Нины — это для меня огромная мотивация. Конечно, я тоже хотел бы стать чемпионом Европы, но для этого у меня еще есть время. Мне нужно еще много соревноваться среди юниоров“, — добавил Владислав.

Для Эстонии медаль Владислава Чуракова стала четвертой на молодежном олимпийском фестивале в Бакуриани. Днем ранее 14-летняя фигуристка Элина Гойдина завоевала серебро в женском одиночном катании.

В среду 16-летняя Симона Ревягин одержала победу в лыжном фристайле, набрав 77,25 балла в первом спуске и 86,00 баллов во втором, что принесло ей золотую медаль. В свою очередь, сноубордистка Лаура Ангa заняла второе место в дисциплине „парковый съезд“. 15-летняя Лаура после первого спуска с 78 баллами вышла в лидеры, став одной из двух спортсменок, кто остался на ногах на сложной трассе.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится раз в два года.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 проходит в Бакуриани (Грузия) с 9 по 16 февраля, где молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревнуются в 8 видах спорта.

Впервые Европейский юношеский олимпийский фестиваль был проведен в Брюсселе в 1991 году. Грузия впервые принимает зимний фестиваль. В 2015-м Тбилиси стал ареной соревнований летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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