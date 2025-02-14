„Режиссеру удалось сделать из рутинного события настоящий триллер“: П.И Филимонов о фильме „Конклав“
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов посмотрел новый фильм „Конклав“ и делится своим мнением в очередной рецензии на RusDelfi.
„Конклав“ ругают за анекдотическую концовку. Те, кто ругают, скорее, правы, чем нет, эта концовка немножко выдаёт всю затею с головой. Тем не менее, я не совсем согласен с этой ругательной позицией. И вот почему.
Как говорил блаженный и немного опасный сумасшедший Лев Гумилёв, народы делятся на пассионарные и какие-то там ещё, видимо, непассионарные. Пассионарные – это молодые народы, у которых либо вот только-только развилась государственность, либо они без году неделя как отпочковались в отдельный народ, либо там, я не знаю, провозгласили на своей территории Пьемонтскую Народную Республику и радостно херачат теперь по пролетающим в небе гражданским самолётам. Весёлые, злые и страшные для окружающих. Непассионарные, наоборот, живут в спокойствии, их давно ничего не тревожит, всё у них устойчиво, стабильно и предсказуемо. Степенно и рутинно. Единственное, что с такими народами, по словам Гумилёва, происходит, это медленное, но неизбежное угасание и исчезновение. Потому что нет в их непассионарных тестикулах больше ни капли молодого и наглого тестостерона. Неважно, что нам хочется жить в условиях непассионарного мира, пассионарии всё равно и всё время норовят постучаться к нам откуда-нибудь снизу с неясными, но, скорее всего, враждебными намерениями.
Кажется, подобное происходит с религиями. Есть религии молодые, злые, наглые, взрывающие ночные клубы и тычущие ножи в лицо лауреатам Букеровской премии, а есть религии старые, устоявшиеся, с которыми уже ничего внезапного произойти не может, единственная интрига в которых – это вот эти выборы (чаще всего) престарелого первосвященника на пожизненную синекуру.
И вот Эдварду Бергеру удалось сделать из этого рутинного события настоящий триллер. Там есть некоторый налёт „Кода да Винчи“, не спорю, но откровенных натяжек даже как будто и не замечается. Оказывается, и там, за закрытыми дверями Сикстинской Капеллы, бурлит какая-то жизнь, кипят прям настоящие страсти. Оно и понятно – если ты посвятил свою жизнь служению католической церкви, то пост папы – это вершина карьеры, выше не будет уже вообще ничего, выше даже теоретически условный коллективно западный мир ничего не придумал. Потому что светские владыки – лишь пыль на подошвах красных папских туфель. Так и действительно ведь когда-то было. И если до наших дней эта иерархия дожила только в представлениях и в головах только самих кардиналов, то ведь и это ничего не значит. Тут уж не бытие определяет сознание, прости, Карлуша, а ровно наоборот.
Рейф Файнс играет кардинала Римской Католической церкви, ответственного за процедурные вопросы при проведении конклава. Параллельно он ведёт свою интригу за избрание той кандидатуры, которая была бы лично для него наиболее приемлемой.
И заворачивается целый детективный сюжет, который стороннему наблюдателю – в наши дни, исключительно в наши дни – скорее всего, покажется бурей в стакане воды, но для персонажей фильма „Конклав“ это - самое главное событие как минимум этого года не только их жизни, но и жизни всего человечества. А главное ведь - в отношении человека к тому, что он делает.
„Конклав“ - очень хороший герметический детектив. Только ищут не убийцу, а того, кто из этого ограниченного количества съехавшихся на сходняк чуваков станет новым папой.
И концовка не показалась мне анекдотической. Да, в реальной жизни так бы, скорее всего, не было. Но в плане сценарного твиста такой поворот всего лишь показывает изобретательность авторов истории. Хотя нельзя сказать, что этот вариант совсем в течение фильма не прочитывается. Там и сям разбросаны намёки. Но так и полагается в хорошем детективе, где зритель может почувствовать себя умнее главного сыщика.
Ну а Файнс поборется с Шаламе-Диланом за Оскара.