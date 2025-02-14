Правда ли, что японское посольство во Франции открыло горячую линию для пострадавших от парижского синдрома?

Данный синдром может возникать у туристов, посещающих любое место, а не исключительно Париж. Назван он так потому, что впервые его описал психиатр из Японии Хироаки Ота, работавший во Франции. В 2004 году он вместе с группой французских психологов опубликовал научную статью , посвящённую феномену острой психологической реакции японцев на посещение Парижа. С 1988 года 63 пациента-японца были госпитализированы в состоянии тревоги, бреда и мании (или даже после попыток суицида). Причем некоторые из них вели себя настолько неадекватно, что их забрали в медучреждения по просьбе третьих лиц. Во всех случаях больницы связывались с посольством Японии, где Ота работал консультантом-психиатром. 18 человек были репатриированы посольством, так как их состояние не позволяло вернуться домой самостоятельно, за 28 пациентами пришлось приехать родственникам.

Парижский синдром не встречается на страницах „Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем“ (МКБ) или других медицинских справочников. Тем не менее исследователи отмечают , что это не выдуманное расстройство, а разновидность культурного шока: путешественник приезжает в новое место, имея о нем романтические представления, но реальность оказывается совсем другой. В таком состоянии человек может испытывать повышенную тревожность, тошноту и даже галлюцинации.

О необычных мерах поддержки японских туристов, которую им готово оказать посольство страны в Париже, пишут порталы о путешествиях и психологии , информационные и развлекательные ресурсы, СМИ , пользователи соцсетей („ ВКонтакте “, Facebook *, Instagram *, X ) и блог-платформ . Авторы публикаций сообщают, что японцы, как правило, приезжают во французскую столицу с крайне романтизированным представлением о городе, составленным по книгам и фильмам. Когда же они сталкиваются с суровой реальностью, то испытывают настолько глубокий шок, что не могут справиться с ним без помощи специалистов. Именно это психологическое состояние и называют парижским синдромом.

Несмотря на романтический флёр вокруг Парижа, популяризируемый массовой культурой, в реальности этот город далеко не всегда встречает туристов ароматом круассанов или атмосферой влюблённости. Столица Франции не раз попадала в лидеры рейтингов самых грубых городов Европы или самых недружелюбных городов мира. Поэтому, по-видимому, именно в Париже контраст ожиданий и реальности настолько яркий. При этом в своей работе Ота отмечает, что среди японцев романтический образ Парижа идеализирован еще больше — долгое время Япония существовала в изоляции, и у местных жителей поездка в этот город ассоциировалась со сближением с западным миром, также во многом идеализированным.

Действительно, в СМИ периодически появляются новости о том, что туристы из Японии были настолько шокированы реалиями французской столицы, что были вынуждены срочно уехать и/или обратиться за психологической помощью. В 2006 году „Би-би-си“ сообщала, что таких путешественников набирается в среднем до 12 человек ежегодно. В этой же заметке журналист отметил, что посольство Японии во Франции открыло круглосуточную горячую линию психологической помощи для своих граждан, столкнувшихся с культурным шоком после приезда в Париж. Куда именно нужно звонить и откуда была получена эта информация, не уточнялось. По всей видимости, именно после этой публикации новость разошлась по интернету и пользователи продолжают обсуждать её даже почти два десятилетия спустя.

„Проверено“ не удалось обнаружить на сайте посольства Японии во Франции информацию о предполагаемой горячей линии — нет ни контактов, ни соответствующих объявлений. При этом некоторое время назад там было опубликовано опровержение (сейчас такой страницы нет, но сохранилась её архивная копия): „Несмотря на ошибочную информацию, опубликованную / цитируемую в различных СМИ, посольство Японии во Франции сообщает, что у него нет телефонной службы, посвящённой так называемому парижскому синдрому, и не будет отвечать ни на какие вопросы на эту тему“. Поскольку представители посольства упоминают, что информация ошибочна, а не неактуальна, можно сделать вывод, что подобной службы поддержки никогда и не было.

Таким образом, круглосуточной линии психологической помощи японским туристам, испытавшим в Париже культурный шок, при посольстве Японии не существует и, по всей видимости, никогда не существовало. При этом такое явление, как парижский синдром, действительно есть, и, судя по сообщениям в СМИ, японцы и правда часто с ним сталкиваются. Впрочем, подобный культурный шок может испытать турист любой национальности в любой стране, ведь он обусловлен нереалистичными ожиданиями путешественника. Париж здесь стоит особняком лишь из-за своей репутации, романтизированной в массовой культуре.

Итог: Большей частью неправда

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