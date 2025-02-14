ВИДЕО | Родилась в рубашке! Жительница Ласнамяэ чудом избежала столкновения с автобусом(1)
Сегодня около полудня на улице К. Кярбери в Ласнамяэ произошел инцидент, который мог привести к страшным последствиям.
Сегодня около полудня на улице К. Кярбери в Ласнамяэ произошел инцидент, который мог привести к страшным последствиям.
На записи с видеорегистратора очевидца видно, как ничего не подозревающая женщина идет в сторону пешеходного перехода. Водитель автобуса маршрута №42 также не снизил скорость перед переходом и проехал по нему без остановки. В результате пешеход мог получить серьёзные травмы, но, к счастью, всё обошлось без происшествий.
Delfi также сообщил сегодня об инциденте, когда водители не пропустили пешехода с детской коляской. Центр надзора за дорожным движением (LJVK) отметил:
„Пересекать пешеходный переход можно только тогда, когда вы уверены, что не обязаны уступить дорогу. Будьте особенно внимательны при поворотах и вблизи детей. При выборе скорости учитывайте дорожные условия и препятствия, ограничивающие видимость. Максимально допустимая скорость установлена не просто так. Если вы за рулём, сосредоточьтесь на дорожном движении,“ — подчеркнули в LJVK.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.