ВИДЕО | Родилась в рубашке! Жительница Ласнамяэ чудом избежала столкновения с автобусом

Сегодня около полудня на улице К. Кярбери в Ласнамяэ произошел инцидент, который мог привести к страшным последствиям.

На записи с видеорегистратора очевидца видно, как ничего не подозревающая женщина идет в сторону пешеходного перехода. Водитель автобуса маршрута №42 также не снизил скорость перед переходом и проехал по нему без остановки. В результате пешеход мог получить серьёзные травмы, но, к счастью, всё обошлось без происшествий.

Delfi также сообщил сегодня об инциденте, когда водители не пропустили пешехода с детской коляской. Центр надзора за дорожным движением (LJVK) отметил:

„Пересекать пешеходный переход можно только тогда, когда вы уверены, что не обязаны уступить дорогу. Будьте особенно внимательны при поворотах и вблизи детей. При выборе скорости учитывайте дорожные условия и препятствия, ограничивающие видимость. Максимально допустимая скорость установлена не просто так. Если вы за рулём, сосредоточьтесь на дорожном движении,“ — подчеркнули в LJVK.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем? Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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