Южнокорейский футболист получил год условно из-за секс-видео с девушками

Нападающий сборной Южной Кореи и турецкого клуба „Аланьяспор“ Хван Ый Джо был приговорен Сеульским судом к одному году условного лишения свободы за незаконную съемку интимных видео без согласия двух партнерш. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Футболист обвинялся по четырем эпизодам, произошедшим с июня по сентябрь 2022 года. Видео были распространены в социальных сетях третьим лицом — родственницей Хвана, которая ранее получила три года лишения свободы за шантаж спортсмена. Прокуратура требовала для Хвана наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Суд отметил серьезность общественного вреда и необходимость вынесения строгого наказания. Хван Ый Джо признал свою вину, выразил раскаяние и принес извинения пострадавшим. На слушаниях в октябре он заявил:

„Я искренне прошу прощения у девушек, которые пострадали из-за моих действий. Мне жаль, что я разочаровал тех, кто меня поддерживал. Я готов сделать всё, чтобы искупить вину и двигаться дальше“.

После выдвижения обвинений нападающий был отстранен от участия в матчах за национальную сборную Южной Кореи. Федерация футбола страны подчеркнула важность моральных стандартов для игроков национального уровня. Хван пропустил Кубок Азии и не вызывался в сборную с ноября 2023 года.

Кроме того, суд обязал Хвана Ый Джо отработать 200 часов общественных работ и пройти 400 часов лекций, посвященных вопросам сексуального насилия.

После серии громких обвинений в изнасилованиях футболисты все чаще начинают уделять внимание юридическому регламенту в своей интимной жизни.

Хван Ый Джо имеет богатую футбольную карьеру: он выступал за южнокорейские клубы „Соннам“ и „Сеул“, японский „Гамба Осака“, французский „Бордо“, английские „Ноттингем Форест“ и „Норвич“, а также греческий „Олимпиакос“. В составе сборной Южной Кореи он провел 62 матча и забил 19 мячей.

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