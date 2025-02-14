ВИДЕО | Водители не пропустили родителя с коляской через дорогу. „Спроси себя, сделал ли ты все для того, чтобы пешеход смог безопасно перейти дорогу?“

„Уважаемый водитель, посмотри это видео и задай себе вопрос: всегда ли ты делал всё возможное, чтобы пешеход мог безопасно перейти дорогу,“ — говорится в публикации.

В прошлом году в дорожных авариях пострадали 297 пешеходов, а 11 человек погибли. В 69% случаев аварий с участием пешеходов виновниками были водители автомобилей, а в 5% — водители легкого транспорта.

„Пересекать пешеходный переход можно только тогда, когда вы убедились, что не обязаны уступать дорогу. Будьте особенно внимательны при поворотах и вблизи детей. При выборе скорости учитывайте дорожные условия и препятствия, ограничивающие видимость. Максимально допустимая скорость установлена не просто так. Если вы за рулём, сосредоточьтесь на дорожном движении,“ — подчёркивает Центр надзора за дорожным движением (LJVK).

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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