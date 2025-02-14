ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1087-й день) | Российский дрон попал в саркофаг ЧАЭС
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции
„Я не хочу войти в историю как человек, который помог Путину оккупировать мою страну“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
В своем выступлении Зеленский подчеркнул необходимость участия Европы в мирных переговорах и сказал, что мирный договор не может быть подписан в Мюнхене. „Мы все помним, что тут было подписано“, — сказал Зеленский, имея в виду соглашение 1938 года, которое позволило Германии аннексировать Судетскую область у Чехословакии.
Зеленский также прокомментировал меморандум о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Президент Украины сказал, что документ изучают юристы его команды, а затем предоставят Вашингтону доработанную версию.
Зеленский добавил, что он готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в любой момент, пока они оба находятся в Мюнхене, — но пока не готов подписать меморандум.
В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, рассказал о желании Владимира Путина завершить войну. В ответ на это президент Украины сказал, что он не доверяет российскому президенту и назвал его лжецом.
Во время обсуждения на Мюнхенской конференции президент Украины сказал, что он допускает встречу с Владимиром Путиным.
„Я встречусь с Путиным, но после того, как будет готовый план окончания войны“, — сказал Зеленский. Он отметил, что этот план должен быть согласован как с президентом США, так и с европейскими союзниками Украины.
Путин не выражал готовности встречаться лично с Зеленским и неоднократно ставил под сомнение его легитимность. Реакции Кремля на последнюю ремарку Зеленского пока не поступало.
Также Зеленский рассказал, что Трамп дал ему свой номер телефона и сказал, что ему можно звонить, „когда захотите“.
Зеленский: нам нужна сильная армия, пока мы не в НАТО
„Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. Натовское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.
По его словам, „сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить“ о вступлении Украины в НАТО. Они „считают, что на Украине не может быть НАТО, потому что это эскалация с „русскими“.
Мюнхенская конференция: Трамп обещал переговоры с участием России, Украина это отрицает
В пятницу в Мюнхене открывается конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что в консультациях примут участие представители России, однако украинские чиновники говорят, что не намерены с ними встречаться. Ожидается, что во время конференции состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Украина передала США проект меморандума о партнерстве
Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США по редкоземельным металлам и передала его американской стороне, сообщила Би-би-си Украинская делегация в Мюнхене.
Во время телефонного разговора в среду президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне.
Украина документ передала, американская сторона попросила времени до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.
Ранее Трамп говорил, что Вашингтон должен получить компенсацию в виде доступа к природным ресурсам за многомиллиардную помощь, которую он оказывает Украине в ее противостоянии российской агрессии.
В Мюнхене в пятницу стартует ежегодная международная конференция по безопасности. Главной темой в этот раз будут попытки президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры по Украине с Россией.
Россия атаковала Украину 133 дронами, почти все не долетели до цели
По сообщению Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на пятницу запустила по Украине 133 дрона; 73 дрона удалось уничтожить, еще 58 – были локационно потеряны.
В результате атаки дронов пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
Российский дрон попал в саркофаг ЧАЭС
Защитному куполу над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС нанесен значительный ущерб, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать.
Российский дрон с фугасным боеприпасом попал в саркофаг - защитный купол над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом сообщил в пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, саркофагу нанесен значительный ущерб. Возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.
„Радиационный фон не повышался, за этим постоянно следят“, - отметил Зеленский. Он заявил, что Россия должна понести ответственность за удары по городам и инфраструктуре Украины.
Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили информацию о пожаре, сообщив, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки нет, а уровень радиации остается стабильным.
Вице-президент США не исключил ввод войск в Украину
Джей Ди Вэнс пригрозил в случае отказа Москвы от переговоров по Украине применить экономические и даже военные рычаги воздействия.
Если Россия откажется заключить мирное соглашение с Украиной с долгосрочными гарантиями для этой страны, США могут принять против Москвы новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих. Об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс. „Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина“, - сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.
Минобороны России заявило о 50 сбитых украинских беспилотниках
Министерство обороны России заявило, что в ночь на пятницу над тремя российскими областями были сбиты 50 украинских беспилотников.
Согласно сводке министерства, подавляющее большинство — 41 беспилотник — было сбито над приграничной Белгородской областью, остальные девять — над Воронежской и Ростовской областями.
Поздно вечером в четверг российские телеграм-каналы сообщали о взрыве и пожаре, предположительно в результате сбития беспилотника, в районе Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае.
Позже главы Белгородской и Ростовской областей писали в телеграме о нескольких сбитых дронах; о стрельбе ПВО в Белгородской области писали и мониторинговые каналы.
Больше в обычных источниках никакой информации о налетах украинских беспилотников и их отражении не появлялось.
По материалам DW и BBC News Русская служба.