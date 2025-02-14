За рубежом
14.02.2025, 21:50

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1087-й день) | Российский дрон попал в саркофаг ЧАЭС

 
Российский беспилотник ночью нанес удар по укрытию, построенному для сдерживания радиации на Чернобыльской АЭС
Российский беспилотник ночью нанес удар по укрытию, построенному для сдерживания радиации на Чернобыльской АЭС
ФОТО: HANDOUT | UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

„Я не хочу войти в историю как человек, который помог Путину оккупировать мою страну“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул необходимость участия Европы в мирных переговорах и сказал, что мирный договор не может быть подписан в Мюнхене. „Мы все помним, что тут было подписано“, — сказал Зеленский, имея в виду соглашение 1938 года, которое позволило Германии аннексировать Судетскую область у Чехословакии.

Зеленский также прокомментировал меморандум о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Президент Украины сказал, что документ изучают юристы его команды, а затем предоставят Вашингтону доработанную версию.

Зеленский добавил, что он готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в любой момент, пока они оба находятся в Мюнхене, — но пока не готов подписать меморандум.

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, рассказал о желании Владимира Путина завершить войну. В ответ на это президент Украины сказал, что он не доверяет российскому президенту и назвал его лжецом.
Во время обсуждения на Мюнхенской конференции президент Украины сказал, что он допускает встречу с Владимиром Путиным.

„Я встречусь с Путиным, но после того, как будет готовый план окончания войны“, — сказал Зеленский. Он отметил, что этот план должен быть согласован как с президентом США, так и с европейскими союзниками Украины.

Путин не выражал готовности встречаться лично с Зеленским и неоднократно ставил под сомнение его легитимность. Реакции Кремля на последнюю ремарку Зеленского пока не поступало.

Также Зеленский рассказал, что Трамп дал ему свой номер телефона и сказал, что ему можно звонить, „когда захотите“.

Зеленский: нам нужна сильная армия, пока мы не в НАТО

„Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. Натовское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 миллиона. Полтора миллиона“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.

По его словам, „сегодняшняя Америка и президент Трамп не готовы говорить“ о вступлении Украины в НАТО. Они „считают, что на Украине не может быть НАТО, потому что это эскалация с „русскими“.

Мюнхенская конференция: Трамп обещал переговоры с участием России, Украина это отрицает

В пятницу в Мюнхене открывается конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что в консультациях примут участие представители России, однако украинские чиновники говорят, что не намерены с ними встречаться. Ожидается, что во время конференции состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Украина передала США проект меморандума о партнерстве

Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США по редкоземельным металлам и передала его американской стороне, сообщила Би-би-си Украинская делегация в Мюнхене.

Во время телефонного разговора в среду президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американской стороне.

Украина документ передала, американская сторона попросила времени до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.

Ранее Трамп говорил, что Вашингтон должен получить компенсацию в виде доступа к природным ресурсам за многомиллиардную помощь, которую он оказывает Украине в ее противостоянии российской агрессии.

В Мюнхене в пятницу стартует ежегодная международная конференция по безопасности. Главной темой в этот раз будут попытки президента США Дональда Трампа начать мирные переговоры по Украине с Россией.

Россия атаковала Украину 133 дронами, почти все не долетели до цели

По сообщению Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на пятницу запустила по Украине 133 дрона; 73 дрона удалось уничтожить, еще 58 – были локационно потеряны.

В результате атаки дронов пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Российский дрон попал в саркофаг ЧАЭС

Защитному куполу над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС нанесен значительный ущерб, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать.

Российский дрон с фугасным боеприпасом попал в саркофаг - защитный купол над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом сообщил в пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, саркофагу нанесен значительный ущерб. Возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

„Радиационный фон не повышался, за этим постоянно следят“, - отметил Зеленский. Он заявил, что Россия должна понести ответственность за удары по городам и инфраструктуре Украины.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили информацию о пожаре, сообщив, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки нет, а уровень радиации остается стабильным.

Вице-президент США не исключил ввод войск в Украину

Джей Ди Вэнс пригрозил в случае отказа Москвы от переговоров по Украине применить экономические и даже военные рычаги воздействия.

Если Россия откажется заключить мирное соглашение с Украиной с долгосрочными гарантиями для этой страны, США могут принять против Москвы новые санкции и даже отправить в Украину своих военнослужащих. Об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс. „Существуют экономические рычаги воздействия, есть, конечно, и военные инструменты, которые США могли бы использовать против Путина“, - сказал Вэнс. При этом вопросы гарантий безопасности Украины и пересмотр ее границ станут предметами обсуждения на предстоящих переговорах.

Минобороны России заявило о 50 сбитых украинских беспилотниках

Министерство обороны России заявило, что в ночь на пятницу над тремя российскими областями были сбиты 50 украинских беспилотников.

Согласно сводке министерства, подавляющее большинство — 41 беспилотник — было сбито над приграничной Белгородской областью, остальные девять — над Воронежской и Ростовской областями.

Поздно вечером в четверг российские телеграм-каналы сообщали о взрыве и пожаре, предположительно в результате сбития беспилотника, в районе Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае.

Позже главы Белгородской и Ростовской областей писали в телеграме о нескольких сбитых дронах; о стрельбе ПВО в Белгородской области писали и мониторинговые каналы.

Больше в обычных источниках никакой информации о налетах украинских беспилотников и их отражении не появлялось.

По материалам DW и BBC News Русская служба.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
RusDelfi
Поделиться
Комментарии