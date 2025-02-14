ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1087-й день) | Российский дрон попал в саркофаг ЧАЭС

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

„Я не хочу войти в историю как человек, который помог Путину оккупировать мою страну“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул необходимость участия Европы в мирных переговорах и сказал, что мирный договор не может быть подписан в Мюнхене. „Мы все помним, что тут было подписано“, — сказал Зеленский, имея в виду соглашение 1938 года, которое позволило Германии аннексировать Судетскую область у Чехословакии.

Зеленский также прокомментировал меморандум о партнерстве с США по редкоземельным металлам. Президент Украины сказал, что документ изучают юристы его команды, а затем предоставят Вашингтону доработанную версию.

Зеленский добавил, что он готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в любой момент, пока они оба находятся в Мюнхене, — но пока не готов подписать меморандум.

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, рассказал о желании Владимира Путина завершить войну. В ответ на это президент Украины сказал, что он не доверяет российскому президенту и назвал его лжецом.

Во время обсуждения на Мюнхенской конференции президент Украины сказал, что он допускает встречу с Владимиром Путиным.

„Я встречусь с Путиным, но после того, как будет готовый план окончания войны“, — сказал Зеленский. Он отметил, что этот план должен быть согласован как с президентом США, так и с европейскими союзниками Украины.

Путин не выражал готовности встречаться лично с Зеленским и неоднократно ставил под сомнение его легитимность. Реакции Кремля на последнюю ремарку Зеленского пока не поступало.

Также Зеленский рассказал, что Трамп дал ему свой номер телефона и сказал, что ему можно звонить, „когда захотите“.

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